Eyyübiye\'de sosyal destekler sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, Ramazan ayı boyunca başta yetimler olmak üzere dezavantajlı ailelere yönelik sosyal desteklerini artıran Eyyübiye Belediyesi, binlerce insanın yüzünü güldürüyor.

Sosyal belediyecilik uygulamalarında örnek projelere imza atan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Başkan Yardımcısı Necmeddin Sağlam ve meclis üyeleriyle birlikte onlarca aileyi evlerinde ziyaret etti. Yetim aileleri, bakacak kimsesi olmayan, hastalar, yaşlılar ve engellilerin yaşadığı evleri tek tek ziyaret eden Başkan Mehmet Kuş ve beraberindekiler, ailelerle sohbet ederek taleplerini dinledi. Kuş, gittiği evlerde onlarca ailenin gıda, ev eşyası ve ev tadilatı gibi ihtiyaçlarının acilen giderilmesi talimatı verdi.

Ziyaret ettiği ailelerin okula gitmeyen çocuklarının okula devam etmesini sağlamak amacıyla da çocuklarla konuşarak ikna eden Kuş, maddi sıkıntı nedeniyle okuldan uzak kalan çocukların mutlaka kendilerine ulaşmasını istedi. - ŞANLIURFA