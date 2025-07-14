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Ezan Sessizliği Son Buldu

Ezan Sessizliği Son Buldu
14.07.2025 10:04
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Gülpınar Köyü'nde ezan sesi, Ebru Erdönmez'in evinin çatısına takılan hoparlörle yeniden duyulmaya başlandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar Köyü Kumbağlar Mevkii'nde 5 yıldan bu yana devam eden ezan sessizliği son buldu. Yazlık evinde yaz kış oturan Ebru Erdönmez, müftülük hoparlörüne zarar verilmesine engel olmak için müftülükçe temin edilen telsiz sistemiyle çalışan cami hoparlörünü evinin çatısına taktırdı.

Bölgede yazlık evlerin bulunduğu Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar Köyü Kumbağlar mevkii köye 4 kilometre uzaklıkta olduğu için Ayvacık Müftülüğü önceki yıllarda buraya elektrik direklerine hoparlör taktırarak bölge halkının ezan sesini duymasını sağladı. Fakat, zaman geçtikçe cami hoparlörü kimliği belirsiz kişilerce tahribata uğratıldı. Müftülük 2 kez tamir ettirdiği hoparlör bir süre çalıştıktan sonra yeniden tahribata uğradı. 2020 yılında Kumbağlar'daki yazlık evinde yaz kış oturmaya başlayan Ebru Erdönmez ise yazlığına gelince ezan sesini bir daha duyamadığını farketti. Ebru Erdönmez, bu durumun ardından çareyi CİMER'e ve Ayvacık Müftülüğü'ne başvurmakla buldu.

Müftülüğün ilgisiyle birlikte köye gönderilen teknik ekip, hoparlör sisteminde bilinçli bir sabotaj yapıldığını ortaya çıkardı. Erdönmez'in ifadesine göre müftülük adına hoparlörü yerleştiren usta, cihazın insan eliyle kırıldığını ve ezan sesini ileten kabloların kesildiğini söyledi. Bu müdahale nedeniyle bölge sakinleri uzun süredir ezan sesinden mahrum kalmıştı. Yaşanan bu duruma duyarsız kalmayan Erdönmez, müftülükle birlikte hareket ederek yeni bir hoparlör temin etti. Hoparlörün tekrar zarar görmesini engellemek amacıyla cihazın kendi evinin çatısına takılmasını teklif etti. Müftülükçe kabul edilmesiyle beraber telsiz hoparlör Erdönmez'in evinin çatısına taktırıldı. Bölge sakinleri ise ezan sesini bölgede yeniden duymaya başladı.

Ezan sesini bölgede yeniden duyulmasına öncülük eden 49 yaşındaki Erdönmez yaşadıklarını İHA muhabirine anlattı. Erdönmez, "Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Kendim inşaat mühendisiyim. İstanbul'da çalışıyorum. Pandemi dönemiyle beraber uzaktan çalışma mümkün oldu ve ben Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Gülpınar köyü Kumbağlar mevkiindeki yazlığıma taşındım. Burada yaşarken, ezan okunmadığını farkettim. Bu konuda CİMER'e başvuruda bulundum. Başvuralar neticesinde müftülükle iletişime geçtim. Ne yapalım, nasıl yapalım da ezan sesini burada duyuralım dedik. Pandemi öncesinde ise burada ezan sesi duyuluyormuş. Burası bakir bir yer olabilir ama burada cami hoparlörü varmış. Biz Gülpınar köyüne 4 kilometre mesafedeyiz. Önceden köyümüzde okunan ezan, hoparlörler vasıtasıyla burada okunuyordu. Fakat hoparlörler insan eliyle tahribata uğratıldığı belirlendi müftülükçe. Kablolarına zarar verilmiş. Biz ezan sesini tekrar yeniden nasıl duyururuz diye düşündük. Müftülükle beraber hareket ettik. Yeniden bir cihaz alalım dedik. Cihaz alındı. Bağış yapanlarımız oldu. Cihazı temin ettik. Acaba nereye koyalım konusu gündeme geldi. Çünkü yeniden tahribata uğrayabilirdi. Elektrik direği veya herhangi bir yerde zarar uğramasın dedik. Biz bu hoparlör sistemini kendi evimizin çatısına koymayı teklif ettik. Çünkü burası özel mülk kimse giremez diye aklımıza geldi. Ezan sesini duymak istemeyenler de cihaza zarar veremez dedik. Müftülük de kabul etti. Cihazı koruma altına aldık. Bu şekilde çalışma yaptık. Çok şükür 1-2 senedir de ezan sesimiz duyuluyor" dedi.

Telsiz sistemiyle 5 vakit ezan esini duyuyoruz

Ezan sesini duyabilmek için Gülpınar köyündeki camiden telsiz sistemiyle evinin çatısındaki hoparlörlere sesin ulaştığını ifade eden Erdönmez, "Gülpınar köyü camisinde okunan ezan, telsiz sinyalleriyle evimizin çatısındaki cihaza ulaşıyor. Buradaki hoparlörlerle de ezan sesi net bir şekilde bölgemizde duyuluyor" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ezan Sessizliği Son Buldu - Son Dakika

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