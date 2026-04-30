Ezogelin Yöresel Bebek Çalıştayı Gaziantep\'te başladı

30.04.2026 15:33  Güncelleme: 15:34
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Anelsander iş birliğiyle düzenlenen 6. Uluslararası Ezogelin Yöresel Bebek Çalıştayı, yurt dışından ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı sanatkarları Gaziantep'te buluşturdu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Bilim Daire Başkanlığı Kütüphaneler ve Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından, Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği (Anelsander) iş birliğiyle düzenlenen 6. Uluslararası Ezogelin Yöresel Bebek Çalıştayı başladı.

Kültürel mirasın önemli değerlerinden biri olan Ezogelin figürünü sanatla buluşturan çalıştay, bu yıl da sanatseverleri, kültür paydaşlarını, yöresel bebek sanatkarlarını, eğitmenleri, çocukları ve aileleri bir araya getirdi.

Çalıştayın açılış programına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Feray Yılmaz, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Selçuk Korkmaz, Oğuzeli Belediyesi Başkanvekili Mehmet Akif Tuncer, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Özer, bez bebek ustaları, eğitmenler, çocuklar ve aileleri katıldı.

Programda kurdele kesim töreni öncesinde, dünyanın ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden Gaziantep'e gelen bez bebek sanatçılarına ve eğitmenlere, çalıştaya katılımlarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. Belgeler protokol üyeleri tarafından verildi.

"Ezogelin, kültürümüzde yer almış güçlü bir karakter"

Açılış programında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Feray Yılmaz, çalıştayın kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıdığını belirterek, "Bugün çok özel bir mekanda, Oyun ve Oyuncak Müzemizde, çok güzel bir festivalin açılışını gerçekleştiriyoruz. Altıncısını düzenlediğimiz Uluslararası Ezogelin Bebek Çalıştayı'nda birbirinden güzel çalışmalar yapılacağına yürekten inanıyoruz.. Ezogelin başlı başına güçlü bir karakter, tarihe damgasını vurmuş, kültürümüzde yer almış kıymetli bir değerdir. Bunun yeniden canlandırılması ve gelecek nesillere aktarılması için bu çalıştay çok kıymetli" dedi.

Farklı yörelere ait bebek atölyeleri düzenlenecek

Yurt dışından Macaristan, Gürcistan, Ukrayna ve Özbekistan'dan; Türkiye'den ise İzmir, Çanakkale, Akşehir, Bartın, Sivas, Kars, Adıyaman ve Isparta'dan gelen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı 12 yöresel bebek sanatkarı, çalıştay süresince kendi yörelerine özgü bebek sanatını katılımcılarla buluşturacak.

Çalıştay kapsamında ayrıca "Dünya Bebekleri Sergisi" de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

3 Mayıs'a kadar devam edecek etkinlik takvimine göre, sanatkarlar tarafından kitre bebek, bez bebek, ahşap oyuncak, pamuk ve kil bebekler, geleneksel boncuklu anahtarlık, turistik maskot yaka iğnesi, hasır bebek, motanka bebeği, maskot bez bebek, bileklik yapımı ve farklı yörelere ait bebek atölyeleri düzenlenecek.

Çalıştay kapsamında söyleşi programlarına da yer verilecek

Çalıştayda söyleşi programları da yer alacak. Bu kapsamda "Geleneksel ve Belgesel Bebek Üretimi ve Aktarımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Teknikler, Örnekler", "Müzeler, Masallar ve Mitoloji Temalı Oyun Kültürü" ile "Etnografik ve Sosyokültürel Kimliğin Yöresel Bebekler Üzerine Uygulanışı" başlıklarında sunumlar yapılacak.

Program süresince katılımcılar, Gaziantep Müzeleri Gezisi, Ezogelin-Barak Kültür Evi ziyareti ve Gaziantep kültür gezisiyle kentin kültürel dokusunu yakından tanıma imkanı bulacak.

6'ıncı Uluslararası Ezogelin Yöresel Bebek Çalıştayı, atölye uygulamaları, sergi, söyleşi, kültür gezileri ve genel değerlendirme programlarının ardından 3 Mayıs'ta sona erecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

