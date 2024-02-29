1 Mart Üsküdar Vapuru faciası anma töreni düzenlenecek - Son Dakika
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Yerel

1 Mart Üsküdar Vapuru faciası anma töreni düzenlenecek

1 Mart Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybeden 392 kişi, Gölcük'te düzenlenecek anma töreniyle bir kez daha anılacak. Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenecek program, 1 Mart Üsküdar Şehitliğinde saat 10.00'da başlayacak. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, faciada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.

29.02.2024 12:36  Güncelleme: 12:44
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1 Mart Üsküdar Vapuru faciasında yaşamını yitiren 392 kişi, büyük felaketin 66. yılında Gölcük'te düzenlenecek anma töreninde bir kez daha hüzünle yad edilecek.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ölümcül sivil deniz kazası olan Üsküdar Vapuru faciasının acısı, aradan geçen yıllara rağmen tazeliğini korumaya devam ediyor. 1 Mart 1958'de İzmit-Gölcük seferini yaptığı sırada şiddetli rüzgar sebebiyle Derince açıklarında batan Üsküdar Vapurunda hayatlarını kaybeden 392 kişi, Gölcük Belediyesi'nin düzenleyeceği programda dualarla anılacak. Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenecek program, 1 Mart Üsküdar Şehitliğinde saat 10.00'da başlayacak.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "1 Mart tarihi kalplerimizde burukluk oluşturan, hepimizi üzüntüye boğan bir gündür. Bundan 66 yıl önce yaşanan Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar dilerim" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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