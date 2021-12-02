Fadıloğlu, engelsiz çocuklarla yakından ilgilendi - Son Dakika

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Hacı Lütfiye Şireci Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nu ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu, engelli çocuklarla yakından ilgilenerek, kendilerine oyuncak hediye etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle çeşitli ziyaretler düzenleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Hacı Lütfiye Şireci Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nda eğitim gören engelli çocukları ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu'nu karşılayan Okul Müdürü Murat Kar ve engeli çocuklar, Başkan Rıdvan Fadıloğlu'na çiçek takdiminde bulundu. Daha sonra Okul Müdürü Murat Kar ile sınıfları gezen Başkan Fadıloğlu, engelli çocuklarla yakından ilgilendi, sohbet etti. Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Başkan Fadıloğlu, öğrencilerin eğitimleri hakkında hocalarından bilgi de aldı.

"Hocalarımız, hakikaten çok hayırlı bir iş yapıyorlar"

Ziyaretin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Ben öncelikle Müdür Bey'in şahsında tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Allah, devletimize zeval vermesin. Engeller, sağlıklı bireylerin zihninde olmasın. Diğer taraftan çocuklarımızın yetiştirilmesi noktasında emek veren hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hocalarımız, hakikaten çok hayırlı bir iş yapıyorlar. Tabi bu tür özel günler anmak adına önemli ama her gün bunu yaşayan ailelerimiz, hocalarımız, velilerimiz bunun sıkıntısını yaşıyorlar ama çözüm üretmek adına ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Ben, başta milli eğitim camiamız olmak üzere tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu anlamlı günde de bizi yalnız bırakmadı"

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun ziyaretinden dolayı memnun olduklarını dile getiren Hacı Lütfiye Şireci Özel Eğitim İş Uygulama Okulu Müdürü Murat Kar, "Öncelikle Başkanımıza, bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Başkanımız, her alanda bizi desteklediği gibi bu anlamlı günde de bizi yalnız bırakmadı. Çocuklarımıza da çam sakızı, çoban armağanı hediyeler getirdi. Çocuklarımızın da bu hediyeler karşısında mutlu olmaları bizleri de mutlu etti. Ben, Başkanımıza bir kez daha vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP