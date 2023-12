Gaziantep\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı mesajında, "25 Aralık, önce vatan diyenlerin günüdür. Nüfusunun 4'te biri şehit, kalanı ise gazi olan Antep halkının göstermiş olduğu yüksek azim, cesaret ve kararlılık, tüm dünyaya örnek olmuştur" ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Fadıloğlu, yayımladığı kutlama mesajında, "Bugün onurlu kurtuluş destanımızın 102. yıl dönümünü kutlamanın gururunu hep beraber yaşıyoruz. Nüfusunun 4'te biri şehit, kalanı ise gazi olan Antep halkının göstermiş olduğu yüksek azim, cesaret ve kararlılık, tüm dünyaya örnek olmuştur. 14 yaşındaki Mehmet Kamil'in annesine tasallut eden Fransız askerlerine karşı yiğitçe tek başına mücadele ederken şehadeti ile başlayan Gaziantep Savunması, 11 ay devam etti. Gaziantep, Ankara Antlaşması'nın ardından 25 Aralık 1921 tarihinde 2 yıl süren işgalden kurtulmuş oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, işgalde düşmana geçit vermeyen Antep'e, 8 Şubat 1921 tarihinde 'Gazi' unvanı verdi. Böylece şehir, Gaziantep adıyla anılmaya başlandı. 25 Aralık, önce vatan diyenlerin günüdür. Hürriyetini her şeyin üzerinde tutan aziz milletimiz, tarihin her safhasında birçok kahramanlık destanı yazmıştır. Ecdadımız, kendinden kat ve kat üstün düzenli bir orduya karşı verdiği mücadeleyle bir destan yazılmıştır. Bu büyük mücadele sonunda düşman, hürriyeti için canını ortaya koyan atalarımızın karşısında duramamış ve kaçmıştır. Şimdi bize düşen görev, bu toprakların nasıl ne şartlarda kazanıldığını bilerek, birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışmaktır. Ecdadın savaştaki kararlılığı ve vatan savunmasındaki asil duruşu bizler için bir yol haritası niteliğinde olmalıdır. Bütün bunları bir emanet bilmeli ve emaneti yücelterek korumayı kendimize ilke edinmeliyiz. Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Bu duygu ve düşüncelerle vatanını canından aziz bilip, bu topraklar için seve seve canını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP