Fadıloğlu, tarihi aydınlatan 37. ve 38. eseri tanıttı

Fadıloğlu: "Akademik çalışmaları hayata geçirmeye çalıştık"

GAZİANTEP - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "İki Fransız Komutanın Gözüyle Kuşatmadan Savunmaya Ayıntap Harbi" isimli eserin 2 farklı kitabını basın toplantısında tanıttı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı etkinlikleri çerçevesinde iki Fransız komutanın kaleme aldığı ve Fransızca aslından tekrar çevirisi yapılan "İki Fransız Komutanın Gözüyle Kuşatmadan Savunmaya Ayıntap Harbi" isimli kitap setinin lansman toplantısı Şehitkamil Sanat Merkezi'nde yapıldı. Başkan Fadıloğlu, "Mümkün olduğu kadar yoruma dayalı eserlerle gündeme gelmek istemedik. Çünkü bunlar ileride tartışmaya neden olabilecekti. Mümkün olduğu kadar akademik çalışmaları hayata geçirmeye çalıştık. Özellikle de tercümeye dayalı olan Osmanlı Türkçesinden veya Fransızcadan, İngilizceden dünyanın neresinde kaynak varsa bu kaynaklara ulaşmaya gayret gösterdik ki bizden sonraki nesillere sağlıklı bilgiler aktaralım" dedi.

Levant Bölgesinde Askeri Yaşam ve Dört Ayıntap Kuşatması adlı eserlerin editörlüğünü yapan Dr. Ahmet Özpay da sunum eşliğinde kitaplarla ilgili bilgiler verdi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Levant Bölgesinde Askeri Yaşam ve Dört Ayıntap Kuşatması isimli eserlerle birlikte 38. eseri tamamladıklarını, bu yöndeki çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"38 eser, bu dönem içerisinde hayata geçirildi"

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu,"Şehitkamil Belediyesi olarak 2009 yılında göreve geldiğimizde sosyal sorumluluk olarak kentin sosyal hayatıyla ilgili, sanatsal etkinlikleriyle ilgili, kültürel etkinlikleriyle ilgili eserleri bizden sonraki nesillere kazandırabilmek adına bir girişimde bulunduk. Ekip arkadaşlarımızla birlikte mümkün olduğu kadar akademik çalışmaları hayata geçirmeye çalıştık. Özellikle de tercümeye dayalı olan Osmanlı Türkçesinden veya Fransızcadan, İngilizceden dünyanın neresinde kaynak varsa bu kaynaklara ulaşmaya gayret gösterdik ki bizden sonraki nesillere sağlıklı bilgiler aktaralım. 38 eser, bu dönem içerisinde hayata geçirildi. Bugün hayata geçirdiğimiz bu 2 eserden sonra inşallah 8 Şubat'ta da 2 eseri yeniden lansmanını gerçekleştireceğiz. Bu şekilde sayılarını giderek arttıracak şekilde bir faaliyet içerisinde bulunduk. Bu programa başlamazdan önce de Kaymakamımız ile beraber Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte bir protokol imzaladık. Bu kentte yaşayan çocukların da Gaziantep Savunması'nı anlayabilecekleri şekilde bir kitapçık hazırlamıştık. Bunları okullara dağıttık. 9. ve 10. sınıflarda her sene yarışmalar düzenliyoruz. Çocuklarımızın, yaşadıkları bu kadim şehrin geçmişte neler yaşadıklarını bilsinler istiyoruz. Çocuklarımıza yönelik bu faaliyetlerimizi gelenekselleştirdik. Bu topraklar, zengin topraklar. Arkeolojik olarak da bu bölgede çok büyük eserler var. Aynı zamanda bu bölgenin kronolojik olarak arkeoloji organizasyonunu da biz burada hayata geçirdik. Bunların da inşallah bilgi yarışmasını birlikte yapmış olacağız. Ben özellikle bu kitabın çevirmenlerine, tarih danışmanlarımıza, editörümüze yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"Çok daha güzel bir noktaya getirmekte kararlı ve azimlidir"

Programda konuşan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, "Bugün burada Şehitkamil Sanat Merkezi'ndeki bu şehrin bahsettiğim bedeninde, kültürel bir faaliyete hem de şehrimizde gençlerimize, çocuklarımıza, tüm nesillere bir medeniyet oluşmasını sağlayacak bir eser lansmanında beraberiz. Son derece mutlu ve sevinçli bir şekilde müşahede ediyoruz ki gerek önceden yapılan eserlerde gerekse de bugün lansmanını yaptığımız eserlerde şehir, geçmişten aldığı medeniyet bayrağını şimdi çok daha ileri, çok daha güzel bir noktaya getirmekte kararlı ve azimlidir. Bunda katkısı olan hem bu eserde hem de bahsettiğim medeniyetin oluşmasında katkısı olan herkese başta Belediye Başkanımıza ve onun çok kıymetli ekibine ve eserin ortaya çıkmasında emeği geçen hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, program sonunda eserlerin oluşturulmasında katkısı olanlara teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundular.

Levant bölgesinde askeri yaşam Edouard Andrea

Eserin editörlüğünü Dr. Ahmet Özpay, çevirisini Mehmet Çiçek, tarih danışmanlığını Murat Dağ, askeri tarih danışmanlığını ise Dr. Ali Özaslan yaptı. "Levant Bölgesinde Askeri Yaşam" kitabı, Fransız Albay Andréa'nın 1920-1921 tarihleri arasında Mezopotamya ve Kuzey Suriye'de geçen bir yılını anlatmaktadır. Kitap, Cerablus, Arappınar ve Tel Abyad gibi Türk topraklarını korumak için yapılan vatan müdafaasını ve Antep Kuşatması'nı konu alır. Fransızların bölgedeki manda rejimini Türklere benimsetmek isteyenlerle, esaret zincirini reddedenler arasında yaşanan ölüm kalım savaşlarını anlatır.

Dört Ayıntap Kuşatması Maurıce Abadıe

Eserin editörlüğünü Dr. Ahmet Özpay, çevirisini Prof. Dr. Mustafa Sarıca, tarih ve askeri tarih danışmanlığını da Dr. Ali Özaslan yaptı. Abadie tarafından kaleme alınan "Dört Ayıntap Kuşatması" adlı kitap, dört Antep kuşatması sırasında tutulan günlükten alınan notları içermektedir. Kitapta, Antep'in sosyal, siyasal ve coğrafi yönleri hakkında detaylı bilgiler verilir. Fransızların yerel unsurları kullanmak için nüfus bilgilerine yönelik istatistikler kullandığı da görülmektedir. Kitap, Fransızca aslına sadık kalınarak yapılmış bir çeviri içermektedir.

Kuşatmanın sebep ve sonuçları üzerine yorumlar yapılarak, Fransızların Antep'te, Maraş'ta, Urfa'da ve Adana'da olma nedenleri sözüm ona açıklamaya çalışmaktadır.