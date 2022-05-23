Farklı meslek gruplarından oluşan koroya yoğun ilgi - Son Dakika
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Farklı meslek gruplarından oluşan koroya yoğun ilgi

23.05.2022 15:41

- Farklı meslek gruplarından oluşan koroya yoğun ilgi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine farklı meslek gruplarında çalışan kişilerin bir araya gelmesiyle oluşturulan koro tarafından verilen müzik ziyafeti büyük ilgi gördü.

- Farklı meslek gruplarından oluşan koroya yoğun ilgi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine farklı meslek gruplarında çalışan kişilerin bir araya gelmesiyle oluşturulan koro tarafından verilen müzik ziyafeti büyük ilgi gördü.

Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla, Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve aralarında doktor, mühendis, hemşire, öğretmen, avukat, gümrükçü ve esnaf bulunan 'Gönüllüler Korosu', 'Gönülden Bahar Türküleri' sloganıyla Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan eski hükümet konağı alanında sahne aldı. Yeşilçam film müziklerini de seslendiren koro, dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Amaçlarının müzik severleri bir araya getirmek olduğunu belirten Koro Şefi Hatice Burcu Üner, "Biz Gönüller Korusu olarak ikinci müzik ziyafetini veriyoruz. Daha değişik amaçlı olarak açık hava konserini verdik, yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Bu da bizi çok mutlu etti. Halktan güzel tepkiler alıyoruz. Bizde Yüksekova merkezini konser alanına çevirdik. Emeklerimizin karşılığını bu şekilde almak daha güzel. İnşallah böyle etkinliklerin devamı gelecek. Bu güzel projede yer almak ayrı güzellik. Bize bu fırsatı veren herkese teşekkür ederiz" dedi.

Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Canan ise her meslek grubundan insanların koroda yer aldığını belirterek, "Bugün Yüksekova'mızda 'Gönüller Korusu'nu dinledik, türküler söylediler. Ev hanımı, doktor, mühendis, hemşire, öğretmen, avukat, gümrükçü ve esnaf yer alıyor. Bunun yanında Ankara, Diyarbakır ve Van gibi illerden de misafirlerimiz var. Bu güzel günün hazırlamasında büyük destekleri olan başta Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit olmak üzere Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sami Keskin, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael ve bize hiçbir zaman desteğini eksik etmeyen Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu'ya teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Farklı meslek gruplarından oluşan koroya yoğun ilgi
Farklı meslek gruplarından oluşan koroya yoğun ilgi
Farklı meslek gruplarından oluşan koroya yoğun ilgi
Farklı meslek gruplarından oluşan koroya yoğun ilgi

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Kaynak: İHA

Yüksekova, Hisarcık, Hakkari, Müzik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Farklı meslek gruplarından oluşan koroya yoğun ilgi - Son Dakika


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