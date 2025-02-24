Fatih Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Camii Temizliği - Son Dakika
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Fatih Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Camii Temizliği

Fatih Belediyesi\'nden Ramazan Öncesi Camii Temizliği

Fatih Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçedeki camilerde kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları başlattı. Camilerin içi gül suyu ile yıkanarak ferah bir atmosfer sağlanıyor.

24.02.2025 12:03  Güncelleme: 12:16
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Fatih Belediyesi tarafından Fatih'te bulunan camiler Ramazan ayına sayılı günler kala özenle temizlendi. Camilerin içi Sağlık İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekipleri tarafından dezenfeksiyon ve gül suyu ile yıkandı.

Fatih Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçedeki camilerde kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları başlattı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, camilerin içini özel solüsyonlarla dezenfekte ederken, gül suyu ile yıkayarak ferah bir atmosfer sağlıyor. Fatih Camii'nde başlayan temizlik çalışmaları, Ramazan ayı boyunca ilçedeki diğer cami ve mescitlerde de devam edecek. Şadırvanlar, avlular ve Ayasofya Meydanı gibi yoğun kullanılan alanlar da sıcak su ile temizlenerek vatandaşların daha hijyenik bir ortamda ibadet etmeleri sağlanıyor.

"Ramazan'ın manevi atmosferine uygun bir temizlik çalışması yürütüyoruz"

Fatih Belediyesi olarak Ramazan ayına yönelik hummalı çalışma yürüttüklerini belirten Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Ramazan ayı öncesinde camilerimizi detaylı bir şekilde temizleyerek vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda ibadet etmelerini sağlıyoruz Ramazan'ın manevi atmosferine uygun bir temizlik çalışması yürütüyoruz. Gül suyu ile yapılan temizlik, hem manevi hem de fiziksel olarak bir arınma sunuyor. Ramazan boyunca ilçemizin her köşesinde temizlik ve hijyen çalışmalarımız devam edecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fatih Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Camii Temizliği - Son Dakika

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