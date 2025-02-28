Fatih Belediyesi Ramazan ayı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Fatih Belediyesi Ramazan ayı hazırlıklarını tamamladı

Fatih Belediyesi Ramazan ayı hazırlıklarını tamamladı

Fatih Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini en güzel şekilde yaşatmak amacıyla ilçede kapsamlı bir hazırlık süreci gerçekleştirdi.

28.02.2025 11:46  Güncelleme: 11:52
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Fatih Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini en güzel şekilde yaşatmak amacıyla ilçede kapsamlı bir hazırlık süreci gerçekleştirdi. Camilerden iftar sofralarına, sosyal yardımlardan kültürel etkinliklere kadar geniş çaplı hizmetler sunulacak.

Fatih'te bulunan selatin camileri başta olmak üzere 365 cami detaylı bir şekilde temizlendi, ilaçlandı ve gül suyu ile kokulandırıldı. Vatandaşların ibadetlerini huzur içinde gerçekleştirebilmeleri için güvenlik ve hijyen tedbirleri artırıldı.

Denetimler ve Sosyal yardımlar artırıldı

Ramazan boyunca fırın, market ve gıda satışı yapan işletmeler zabıta ekipleri tarafından sıkı denetimden geçirildi. Ayrıca, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik kumanya dağıtımları devam ederken, yaşlı, engelli ve yemek yapamayacak bireylere sıcak yemek hizmeti sunulacak. Fatih Belediyesi'nin sosyal destek çalışmaları dahilinde Butik Fatih aracılığıyla çocuklar ve aileler için bayramlık kıyafet yardımı yapılacak.

İftar Sofraları ve Kültürel etkinlikler

Fatih Belediyesi, Ramazan boyunca geleneksel iftar sofraları ve vefa iftarları düzenleyerek şehit ve gazi aileleri, yetimler ve sivil toplum kuruluşlarını ağırlayacak. Fatih Kütüphanelerinde her gün 2 bin kişiye iftar ve sahur ikramı yapılacak.

Ramazan'ın ilk gününde Sultanahmet Meydanı'nda mehteran gösterisi ve top atışıyla coşkulu bir başlangıç yapılacak. Ayrıca, tasavvuf müziği konserleri, mukabele programları ve kadınlara özel türbe ve cami ziyaretleri ile Ramazan'ın ruhu ilçede en güzel şekilde yaşatılacak.

Başkan Ergün Turan: "Fatih'te Ramazan ayları hep farklı ve manevi atmosferde yaşanır."

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, yaptığı açıklamada Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendiren bir dönem olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Fatih, geçmişten günümüze Ramazan aylarını büyük bir coşku ve manevi atmosfer içinde yaşamış bir ilçedir. Biz de bu kutlu ayın feyiz ve bereketini mahalle mahalle hissettirmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ramazan, bereketin ve paylaşmanın ayıdır. Biz de ihtiyaç sahiplerine destek olarak, iftar sofralarında buluşarak bu manevi atmosferi hep birlikte yaşayacağız."

Başkan Turan, Ramazan'da yapılan duaların başta Filistin ve Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalar için hayırlara vesile olmasını temenni etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fatih Belediyesi Ramazan ayı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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