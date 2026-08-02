Fatih Erbakan'dan Edremit Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika
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Fatih Erbakan'dan Edremit Belediyesi'ne ziyaret

Fatih Erbakan\'dan Edremit Belediyesi\'ne ziyaret
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balıkesir'in Edremit, Gömeç, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde orman yangınından etkilenen bölgeleri ziyaret ederek, yurttaşlar ve yangın söndürme ekipleriyle bir araya geldi. Erbakan, Edremit Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile görüştü.

Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balıkesir'in Edremit, Gömeç, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde orman yangınından etkilenen bölgeleri ziyaret ederek, yurttaşlar ve yangın söndürme ekipleriyle bir araya geldi. Erbakan, Edremit Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile görüştü.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Balıkesir programı kapsamında Edremit başta olmak üzere Gömeç, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Gömeç, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde yangından etkilenen bölgelere giden  Erbakan, Edremit Belediyesi'ni ziyaret etti. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve Belediye Başkan Yardımcıları Coşkun Taşkın, Metin Tuncer ve Cavit Cebeci ile bir araya gelen Erbakan, son günlerde yaşanan orman yangınları, yürütülen söndürme çalışmaları ve güncel gelişmelere ilişkin bilgi aldı.

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Son günlerde yaşanan orman yangınları sebebiyle geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere belediyemizi ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'a nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Fatih Erbakan'dan Edremit Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika

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