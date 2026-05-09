Fatih Erbakan: Şanlıurfa Milli Görüş'ün Kalesi ve Merkezidir
Fatih Erbakan: Şanlıurfa Milli Görüş'ün Kalesi ve Merkezidir

09.05.2026 17:33  Güncelleme: 19:51
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'nın Milli Görüş'ün merkezi olduğunu vurgulayarak iktidarın Karaköprü Belediyesi'ne üvey evlat muamelesi yaptığını belirtti. Açılış töreninde hizmet anlayışını ve ahlaklı belediyeciliği savundu.

(ŞANLIURFA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Şanlıurfa'nın Milli Görüş'ün kalesi ve merkezi olarak bilindiğini" belirterek, iktidarın Karaköprü Belediyesi'ne üvey evlat muamelesi yaptığını savundu.

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, Karaköprü Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 18 park ve 5 semt sahası açılışı törenine katıldı. Erbakan'a, Karaköprü Belediye başkanı Nihat Çiftçi, İl Başkanı Ahmet Yetimoğlu, parti yönetimi ve partisinin belediye başkanları eşlik etti.

Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi yaptığı konuşmada, belediyenin kaynaklarını israf etmeden, her vatandaşa eşit şekilde hizmet ulaştırma çabasında olduklarını söyledi. Çiftçi, "Bize emanet edilen makineler ve işgücü, Karaköprü'müzün 312 bin insanının emaneti. Gece gündüz bununla yatıp bununla kalkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Alanda çocuklara futbol topu dağıtan ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Fatih Erbakan, şunları söyledi:

"Şanlıurfa, 1984'ten itibaren Milli Görüş belediyeciliği ile tanışmış bir şehir. Milli Görüş'ün kalesi ve merkezi olarak biliniyor. En son 2024 seçimlerinde de Yeniden Refah Partimize ve Milli Görüş'e verdiği destekle, bu özelliğini bir kez daha ispat etmiş bir şehir. Bu yüzden her türlü hizmeti, takdiri ve iltifatı hak ediyor. Ahlaklı belediyecilik önce ahlak ve maneviyat demektir. Rüşvetin, yolsuzluğun ve hırsızlığın olmadığı; belediye bütçesinden harcama yaparken, kendi cebimizden harcama yapmaktan daha hassas davrandığımız bir belediyeciliktir. İsrafın, lüksün ve şatafatın olmadığı; borç ve faiz bütçesi yerine tasarrufun ve kaynak paketlerinin öncelikli olduğu bir bütçe anlayışıdır. Ahlaklı belediyecilik bize oy vermiş, oy vermemiş herkese adaletli bir şekilde hizmet götürmektir."

Bütün engellemelere ve kısıtlamalara rağmen, Yeniden Refah Partili bir belediye olduğu için adeta iktidar tarafından üvey evlat muamelesine maruz bırakılmasına rağmen, mazeret üretmeden, bahanelerin arkasına sığınmadan hizmet üreten belediyemiz Karaköprü Belediyesi ve kıymetli belediye başkanımız için teşekkür borçlu olduğumu ifade ediyorum."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
