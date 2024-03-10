Yerel

Fatih Erbakan: "Yeniden Refah Partisi gümbür gümbür geliyor"

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde miting düzenleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin ülke genelinde büyük teveccüh gördüğünü belirterek, "Yeniden Refah Partisi gümbür gümbür geliyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Karacabey'de miting düzenledi. Halka seslenen Erbakan, partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın ile Karacabey Belediye Başkan Adayı Fahrettin Dengiz'e destek istedi.

Karacabey'de 'Mücahit Erbakan' sloganları eşliğinde coşkulu kalabalığa hitap eden Erbakan, AK Parti iktidarını eleştirip 'Milli Görüş' belediyeciliğini Bursa ve Karacabey'le buluşturacaklarını söyledi. Erbakan, "Bizlerde Karacabey'imizi ve Karacabeylileri bağrımıza basıyoruz. Cenabı Allah birlikteliğimizi daim eylesin. Aynen merhum Erbakan hocamız gibi sizlere hizmet etmeyi ve hayır duanızla anılmayı nasip eylesin. Günümüz ve mitingimiz hayırlı olsun. Gazamız mübarek olsun inşallah. Karacabey'de bu manzarayı gördüğümüz zaman maşallah suphanallah diyoruz. Karacabey, Bursa ve milletimiz 'Yeniden Refah' diyor. Tüm Türkiye 'Yeniden Refah' diyor elhamdülillah. Bütün Türkiye'de meydanlar hep bir ağızdan 'Yeniden Milli Görüş', 'Yeniden Refah' diyor. Milletimiz akın akın Yeniden Refah'a koşuyor. İşte bunun en önemli ispatı partimizin üye sayısı. Resmi üye sayımız Eylül 2023 başında 260 binden başladı bugün itibariyle 470 bine dayandı. Bunu manası Yeniden Refah Partisi, Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisidir. 6 ayda yüzde 80'in üzerinde büyümüş. İnşallah seçimlere 500 binin üzerinde üye ile gireceğiz ve arkasından bu tempo ile birkaç ay içerisinde 1 milyon hedefine de ulaşacağız inşallah" dedi.

"Meydanlarda, sokaklarda tek bir rüzgar esiyor, o da Yeniden Refah rüzgarıdır" diyen Erbakan, "Bu seçimde oylarını arttıracak tek parti Yeniden Refah Partisi'dir. Türkiye'nin her köşesinden müjdeli haberleri alıyoruz. Yeniden Refah gümbür gümbür geliyor. Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde, arkasından 2028'de iktidara yürüyor elhamdülillah. Geçen 14 Mayıs seçimlerinde bizi diğerlerinin içerisinde gösteren, hepsinin toplamı yüzde 1.2 olan diğerlerinin içerisinde gösteren anket firması iki gün önce anketini yayınladı. Şimdi Yeniden Refah Partisi için yüzde 7.2 diyor. Şimdi bizi diğerlerinin içinde gösterdiği seçimde yüzde 3 oy aldığımıza göre, yüzde 7.2 gösterdiğine göre yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız Allah'ın izniyle." İfadelerini kullandı.

Erbakan, "Millet neden Yeniden Refah'a koşuyor? Birincisi; rantçı belediyecilikten bıkmış usanmış. Heykelci belediyecilikten bıkmış usanmış. Belediyenin kaynaklarını israf eden, belediyeyi borca ve faize batıran, yandaşı kollayan, vatandaşın derdi ile dertlenmek yerine makam arabasının markasını ve modelinin düşünen, kibirli, milletle arasına duvarlar örmüş, milleti unutmuş, garibanın sokaktaki tezgahına müsaade etmeyen, ama kendi rant tezgahına da dokundurtmayan, alın terinin emeğin hakkını vermeyen, işçisini mağdur eden, milletin hayrına faydasına bir iş yapmaktan aciz olan rantçı belediyecilik. İşte bu belediyecilikten bıkmış, usanmış. Peki çareyi neden Yeniden Refah'ta görüyor? Çünkü Yeniden Refah'ın temsil ettiği mana Milli Görüş. 1988 ve 1994'te belediyecilikte tarih yazdı. Destan yazdı. Çığır açtı da o yüzden. Öyleyse rantçı belediyecilikten heykelci belediyecilikten kurtulmak için belediyeciliğin kitabını yazan, 94 ruhunu taşıyan "Yeniden Refah'ta birleşmemiz lazım." Diyor ve akın akın Yeniden Refah'a koşuyor.

İkinci sebep; Türkiye'yi geziyoruz. Her köşe başında emeklimiz, memurumuz işçimiz geçim derdinden şikayet ediyor. Alım gücünün düşmesinden şikayet ediyor. Ekonomik krizden şikayet ediyor. Bak bu ayın enflasyon rakamları açıklandı. Yüzde 67 ile 15 ayın rekorunu kırdı. Şimdi önümüzdeki ay daha da artacak. Neden? Dolar kuru iki seçim arasından ikiye katlıyor da onun için. Nisan ayında dolar kuru 19 liraydı. Bak şimdi 33 lirayı geçti. Seçime kadar bu gidişle 38 lira olursa şaşırmayın. İki seçim arasında dolar kuru ikiye katlamış. Bana ne dolar kurundan diyemiyoruz. Şu ülkede her aldığın üründe ham maddesi, malzemesi, üretimi yurt dışından geliyor. Türkiye'de ürettiğin ürünün ham maddenin yüzde 82 oranında dışarıdan getiriyorsun. Dolayısıyla doların bu artışı enflasyonu da daha çok patlamasına neden olacak. Zaten şuanda bile emekli açlık sınırının altında. Asgari ücret açlık sınırının altında. Açlık sınırı 19 bin lira olmuş. Emekli maaşı 10 bin. Yoksulluk sınırı 53 bin lira olmuş. 4 kişilik bir ailenin evine 53 bin liranın altında para giriyorsa o aile fakir aile statüsünde. Bu hesapla Türkiye'de halkın yüzde 85'i yoksul. Yüzde 45'i açlık sınırının altında" şeklinde konuştu.