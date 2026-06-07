Fatih Köse'den Rahmi Koç'a Sert Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatih Köse'den Rahmi Koç'a Sert Eleştiri

Fatih Köse\'den Rahmi Koç\'a Sert Eleştiri
07.06.2026 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Köse, Rahmi Koç'un fıkrasına ve destek veren katılımcılara sert eleştirilerde bulundu.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, iş adamı Rahmi Koç'un kamuoyunda tartışmaya neden olan fıkra anlatımına ve salonda bulunan bazı katılımcıların gösterdiği tepkilere sert eleştiriler yöneltti. Köse, "Bir kişinin yaptığı yanlış kadar, o yanlışı kahkahalarla destekleyenler de sorgulanmalıdır" dedi.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, iş adamı Rahmi Koç'un İzmir'de gerçekleştirilen Amerikan Hastanesi açılışında anlattığı ve kamuoyunda tartışmalara neden olan fıkraya ilişkin açıklamalarda bulundu. Köse, yalnızca fıkranın içeriğinin değil, Rahmi Koç'un yanında bulunan bazı katılımcıların gösterdiği tavrın da toplum vicdanını yaraladığını ifade etti.

Köse, yaptığı açıklamada, "Kamuoyunda tepki çeken bir söylemin ardından herkesin dikkatini Rahmi Koç'un sözlerine çevirdiğini görüyoruz. Ancak en az bunun kadar önemli olan başka bir konu daha var. O esnada salonda bulunan ve anlatılanlara kahkahalarla gülen, alkışlarıyla destek veren kişiler de bu tablonun bir parçasıdır" dedi.

Toplumun her kesiminden insanın kamuoyu önünde kullanılan dile karşı daha duyarlı olması gerektiğini belirten Köse, "Bir yanlışın karşısında sessiz kalmak başka, o yanlışı gülerek ve alkışlayarak desteklemek başka bir şeydir. Görüntülerde yer alan ve fıkraya kahkahalarla gülen kadın ile salondaki diğer katılımcıların tavrı, yapılan saygısızlığın normalleştirilmesine hizmet etmiştir" ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda örnek olması gereken isimlerin daha dikkatli davranması gerektiğini vurgulayan Köse, "Toplumsal değerleri inciten söylemler karşısında gösterilen tepkiler de en az sözlerin kendisi kadar önemlidir. Bir kişinin yaptığı hata eleştirilebilir; ancak çevresindeki insanların bunu eğlence unsuru olarak görmesi toplum adına daha düşündürücü bir durumdur" diye konuştu.

Köse, toplumun ortak değerlerine zarar verebilecek açıklamalar karşısında herkesin sorumluluk taşıdığını belirterek, "Saygının, nezaketin ve toplumsal hassasiyetlerin korunması sadece konuşan kişinin değil, dinleyenlerin de görevidir. Kamuoyunun tepkisi de bu nedenle yalnızca söylenen sözlere değil, o sözleri destekleyen tavırlara yönelmektedir" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Rahmi Koç, Politika, Kültür, Güncel, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fatih Köse'den Rahmi Koç'a Sert Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde Yer yerinden oynayacak Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

14:30
Aziz Yıldırım’ın ekibinde yer alan Barış Göktürk’ten açıklama: Biz öndeyiz gibi
Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan Barış Göktürk'ten açıklama: Biz öndeyiz gibi
14:17
Hangi aday önde Bir tarafın pusulaları kapış kapış gidiyor
Hangi aday önde? Bir tarafın pusulaları kapış kapış gidiyor
14:15
Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir
Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir
13:53
Ekim ayında Meclis’e sunulacak Yeni resmi tatil geliyor
Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor
13:31
Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri
Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri
11:47
Van’da iki otomobil çarpıştı 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 14:41:21. #7.12#
SON DAKİKA: Fatih Köse'den Rahmi Koç'a Sert Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.