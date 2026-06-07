Fatih Köse\'den Rahmi Koç\'a Sert Eleştiri

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, iş adamı Rahmi Koç'un kamuoyunda tartışmaya neden olan fıkra anlatımına ve salonda bulunan bazı katılımcıların gösterdiği tepkilere sert eleştiriler yöneltti. Köse, "Bir kişinin yaptığı yanlış kadar, o yanlışı kahkahalarla destekleyenler de sorgulanmalıdır" dedi.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, iş adamı Rahmi Koç'un İzmir'de gerçekleştirilen Amerikan Hastanesi açılışında anlattığı ve kamuoyunda tartışmalara neden olan fıkraya ilişkin açıklamalarda bulundu. Köse, yalnızca fıkranın içeriğinin değil, Rahmi Koç'un yanında bulunan bazı katılımcıların gösterdiği tavrın da toplum vicdanını yaraladığını ifade etti.

Köse, yaptığı açıklamada, "Kamuoyunda tepki çeken bir söylemin ardından herkesin dikkatini Rahmi Koç'un sözlerine çevirdiğini görüyoruz. Ancak en az bunun kadar önemli olan başka bir konu daha var. O esnada salonda bulunan ve anlatılanlara kahkahalarla gülen, alkışlarıyla destek veren kişiler de bu tablonun bir parçasıdır" dedi.

Toplumun her kesiminden insanın kamuoyu önünde kullanılan dile karşı daha duyarlı olması gerektiğini belirten Köse, "Bir yanlışın karşısında sessiz kalmak başka, o yanlışı gülerek ve alkışlayarak desteklemek başka bir şeydir. Görüntülerde yer alan ve fıkraya kahkahalarla gülen kadın ile salondaki diğer katılımcıların tavrı, yapılan saygısızlığın normalleştirilmesine hizmet etmiştir" ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda örnek olması gereken isimlerin daha dikkatli davranması gerektiğini vurgulayan Köse, "Toplumsal değerleri inciten söylemler karşısında gösterilen tepkiler de en az sözlerin kendisi kadar önemlidir. Bir kişinin yaptığı hata eleştirilebilir; ancak çevresindeki insanların bunu eğlence unsuru olarak görmesi toplum adına daha düşündürücü bir durumdur" diye konuştu.

Köse, toplumun ortak değerlerine zarar verebilecek açıklamalar karşısında herkesin sorumluluk taşıdığını belirterek, "Saygının, nezaketin ve toplumsal hassasiyetlerin korunması sadece konuşan kişinin değil, dinleyenlerin de görevidir. Kamuoyunun tepkisi de bu nedenle yalnızca söylenen sözlere değil, o sözleri destekleyen tavırlara yönelmektedir" dedi. - MANİSA