Sancaktepe'de Fatih Mahallesi Cemevi'nin temeli atıldı

21.01.2026 15:32  Güncelleme: 15:35
Sancaktepe Belediyesi tarafından inşa edilecek olan Fatih Mahallesi Cemevi'nin temel atma töreni, yoğun katılımla yapıldı. Belediye Başkanı Alper Yeğin, cemevinin toplumsal dayanışma ve hoşgörü için önemli bir merkez olacağını vurguladı.

Sancaktepe Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi'nde inşa edilecek olan Fatih Mahallesi Cemevi'nin temel atma töreni, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplumsal dayanışma, hoşgörü ve birlikte yaşam kültürünü güçlendirmesi hedeflenen cemevinin temel atma törenine Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.

Dualar eşliğinde yapılan törende konuşan Belediye Başkanı Alper Yeğin, cemevinin yalnızca bir ibadet mekanı olmayacağını vurgulayarak, "Fatih Cemevi; birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, kültürel ve sosyal paylaşımların yapılacağı önemli bir merkez olacak. Sancaktepe'de herkesin kendini eşit, güvende ve değerli hissettiği bir yaşam anlayışını benimsiyoruz. Bu proje de bu anlayışın somut bir göstergesidir" dedi. Toplumsal barışı ve ortak yaşam kültürünü önceleyen projelere büyük önem verdiklerini belirten Yeğin, cemevinin tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinlerinin sosyal, kültürel ve inançsal ihtiyaçlarına cevap verecek önemli bir kazanım elde edileceğini ifade etti. Temel atma töreni, sanatçı Tolga Sağ'ın verdiği konserle devam ederken, etkinlik boyunca vatandaşlar birlik ve dayanışma mesajları verdi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de törende yaptığı değerlendirmede, cemevinin mahalleye ve kente hayırlı olmasını dileyerek, inanç özgürlüğünü ve toplumsal eşitliği önceleyen projelerin önemine dikkat çekti.

Fatih Mahallesi Cemevi'nin, farklı kesimleri bir araya getiren, hoşgörü ve dayanışmayı güçlendiren bir buluşma noktası olması hedeflenirken; projenin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

