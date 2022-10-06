Fatih Mahallesi'nde kaldırım çalışması - Son Dakika
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Fatih Mahallesi'nde kaldırım çalışması

06.10.2022 16:26
Fatih Mahallesi'nde kaldırım çalışması

Adıyaman Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi'nde gerçekleştirilen kaldırım yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi'nde gerçekleştirilen kaldırım yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Fatih Mahallesi'nde gerçekleştirilen kaldırım yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı planladıklarını dile getirdi. Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, "Adıyaman Belediyesi olarak şehir merkezindeki ihtiyaç duyulan tüm noktalarda kaldırımlar yenilenecek. Bu noktalardan bir tanesi olan Fatih Mahallesi'nde çalışmalar devam ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde bu çalışmamızı bitirerek, halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fatih Mahallesi'nde kaldırım çalışması - Son Dakika

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