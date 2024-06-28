Fatih Melih Maradit Başkan Danışmanı olarak görevlendirildi - Son Dakika
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Fatih Melih Maradit Başkan Danışmanı olarak görevlendirildi

Fatih Melih Maradit Başkan Danışmanı olarak görevlendirildi

Düzce Belediyesi, gazeteci-yazar Fatih Melih Maradit'i Başkan Danışmanı olarak görevlendirdi. Görevlendirme ile ilgili yapılan açıklamada, Düzce'nin doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak, turizm potansiyelini harekete geçirmek ve Düzce mutfağını kurumsallaştırmak amacıyla yapılan yatırımların tanıtımını yapmak için bu görevlendirmenin yapıldığı belirtildi.

28.06.2024 14:59  Güncelleme: 15:01
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yazar Fatih Melih Maradit Başkan Danışmanı olarak görevlendirildi.

Düzce Belediyesinde görevlendirme yapıldı. Görevlendirme ile ilgili yapılan açıklamada "Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından, ilimiz saklı kalan doğal güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak, turizm potansiyelini harekete geçirmek ve Düzce mutfağının kurumsallaşmasını sağlamak üzere kurulan BelTUR A.Ş., stratejik plan ve hedefler doğrultusunda hizmet çeşitliliğini her geçen gün artırmaktadır. İlimiz potansiyelini öne çıkaracak yatırımları hayata geçirmek ve kentimizin tüm değerlerini hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda tanıtmak üzere, Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü'nün tensipleri ile gazeteci-yazar Fatih Melih Maradit Başkan Danışmanı olarak görevlendirilmiştir" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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