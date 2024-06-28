Yerel

yazar Fatih Melih Maradit Başkan Danışmanı olarak görevlendirildi.

Düzce Belediyesinde görevlendirme yapıldı. Görevlendirme ile ilgili yapılan açıklamada "Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından, ilimiz saklı kalan doğal güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak, turizm potansiyelini harekete geçirmek ve Düzce mutfağının kurumsallaşmasını sağlamak üzere kurulan BelTUR A.Ş., stratejik plan ve hedefler doğrultusunda hizmet çeşitliliğini her geçen gün artırmaktadır. İlimiz potansiyelini öne çıkaracak yatırımları hayata geçirmek ve kentimizin tüm değerlerini hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda tanıtmak üzere, Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü'nün tensipleri ile gazeteci-yazar Fatih Melih Maradit Başkan Danışmanı olarak görevlendirilmiştir" denildi. - DÜZCE