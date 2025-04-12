Fatih\'te 4. Geleneksel Çocuklar Yüzme Yarışması Düzenlendi

Fatih Belediyesi tarafından 4. Geleneksel Çocuklar Yüzme Yarışması düzenlendi. 127 minik yüzücü yarışmada kıyasıya mücadele etti.

Fatih Belediyesi tarafından 4. Geleneksel Çocuklar Yüzme Yarışması düzenlendi. Yedikule Yüzme Havuzu'nda düzenlenen yarışmaya Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, çok sayıda vatandaş ve çocuk katıldı. Yarışmada, 4-13 yaş arası 127 minik yüzücü kıyasıya mücadele etti. 14 farklı kategoride düzenlenen yarışmalarda minik yüzücüler hünerlerini gösterirken, yarışma sonunda kendi kategorilerinden 1, 2 ve 3'üncü olan sporculara madalya takdim edildi.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, yarışmaya ilişkin yaptığı konuşmasında, "Bizim gibi farklı branşlarda, yüzme gibi branşlarda çocuklarımızı bir disiplin içerisinde, eğer ki bu branşlar Türkiye'de, Avrupa, dünyada belki inşallah olimpiyatlarda madalya getirecek çocuklarımızın yetişmesine vesile olacak herhangi bir konuda organizasyon yoktur. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan koruyacak ve onların gelecekte sağlıklı bireyler olmasını sağlayacak, vatanına, milletine ve bayrağına bağlı olmasını sağlayacak en önemli elimizdeki donelerden bir tanesinin siz olduğunu unutmayın" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL