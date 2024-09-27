Fatih'te Cam Çerçeve Kazası

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Fatih'te kaldırım üzerinde bir kişi arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada üzerine cam çerçeve düştü. Yaşanan o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Fatih Beyazıt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırım üzerinde arkadaşlarıyla birlikte sohbet eden bir kişinin üzerine binanın üst katında tadilatı yapılan pencerenin değişimi yapıldığı esnada cam çerçeve düştü. Ne olduğunu anlamayan kişi daha sonra oradan uzaklaşmaya çalıştı. Gürültüyle yere düşen çerçeve ve cam ise adeta tuzla buz oldu. Çerçevenin düştüğü esnada ise kaldırımda yürüyen başka bir vatandaşla ise olaydan yara almadan kurtuldu. Üzerine cam çerçeve düşen şahıs ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Kaldırım üzerinde arkadaşlarıyla sohbet eden adamın üzerine cam çerçevenin düştüğü o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL