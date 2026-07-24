Fatih’te Neslişah Sultan İlkokulu’nun temeli atıldı - Son Dakika
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Fatih’te Neslişah Sultan İlkokulu’nun temeli atıldı

Fatih’te Neslişah Sultan İlkokulu’nun temeli atıldı
24.07.2026 13:58  Güncelleme: 14:04
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İstanbul Fatih Karagümrük'te 900 öğrenci kapasiteli Neslişah Sultan İlkokulu'nun temel atma töreni düzenlendi. 2027 Eylül'de hizmete açılması planlanan okulda 31 ilkokul, 4 anaokulu dersliği, spor salonu, kütüphane ve atölyeler yer alacak.

İstanbul Fatih'te yaklaşık 900 öğrenciye hizmet vermesi planlanan Neslişah Sultan İlkokulu'nun temel atma töreni düzenlendi.

Fatih'in Karagümrük ilçesinde yaklaşık 900 öğrenciye hizmet verilmesi planlanan Neslişah Sultan İlkokulu'nun temelleri düzenlenen törenle atıldı. İstanbul Valiliği, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen temel atma törenine İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Fatih Çepni, Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti. 3 bin 34 metrekarelik parsel üzerinde yer alan 7 bin 529 metrekarelik toplam inşaat alanına sahip olan okulda 31 ilkokul dersliği, 4 anaokul dersliği, 2 fen dersliğinin yanı sıra 1 spor salonu, 1 kütüphane, resim ve müzik dersleri için de 3 atölye ve anaokulu bahçesiyle Neslişah Sultan İlkokulu 900 öğrenciye hizmet verecek. Törenin ardından Neslişah Sultan İlkokulu'nun 2027 Eylül ayında hizmete açılacağı belirtildi.

"Burası zaten 2 yıldır üzerinde durduğumuz gündemimizde olan bir konuydu"

İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer, "İlçemiz, mahallemiz güzel bir esere daha kavuşuyor. Valilik olarak buradaki mülkiyet sorununun çözülmesine öncülük ettik. Burası zaten 2 yıldır üzerinde durduğumuz gündemimizde olan bir konuydu. Emeklerimizin, çalışmalarımızın kamu kaynaklarının doğru bir şekilde kullanılmasının bu güzel neticesini bu başlangıcı burada sizinle birlikte yaşamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle Valimizin hayırlı olsun dileklerini sizlere iletmek istiyorum. Bu çalışmada emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere Kaymakamımıza, Milli Eğitim Müdürümüze ve katkı sunan bütün herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"İnanıyoruz ki Fatih'e değer katacak"

Temel atma töreninde konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise, "Bugün Fatih'imizin kadim mahallelerinden birisi olan Karagümrük Mahallemizde çocuklarımızın ülkemizin geleceğine çok önemli bir adım olarak gördüğümüz ve geleceğe hizmet edecek çok önemli bir eğitim yuvasının temel atma töreninde birlikte bulunuyoruz. Burası ben geldiğimde de çok uzun yıllar bir ailenin mülkiyeti çok uzun yıllardan beri bir ailenin mülkiyeti planlarında okul alanı olarak gözüken ama maalesef çok uzun yıllar boyunca da 90'lı yıllardan beri yani yaklaşık 40 yıldır planlarda okul alanı olmasına rağmen bu konu üzerinde bir çalışma yapılamamış. En büyük teşekkürü Valimize iletmek istiyorum. Buranın kamulaştırması kolay işler değil. Valimiz bununla gerçekten birebir kendisi uğraştı. Burayı kamulaştırdı. Ben hem Fatih adına hem Fatihli gençler adına, çocuklar adına, eğitim camiamız adına kendisine şükranlarımı arz ediyorum. Bu gerçekten çok kıymetli bir iştir. Bu aileye de teşekkür ediyorum. Bu kamulaştırma sürecinde onlar da gerçekten kolaylık sağladılar. Yüksek bir bedel de istemediler. Vali bizi onlar da kırmadılar. Burası kamulaştırıldı. İnanıyoruz ki Fatih'e değer katacak" diye konuştu.

"Önümüzdeki sezon eylül ayında hizmete açılmış olacak"

Yeni yapılan okullarımız deprem yönünden de çok güvenli olduğunu söyleyen Turan, "Bu okul da onlardan bir tanesi olacak. İşte her sistemiyle beraber bir deprem anında da insanların toplanma alanı olacak. Bu çok kıymetli bir şeydir. Dolayısıyla arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sezon eylül ayında hizmete açılmış olacak. Türkiye'nin görünmeyen bir gücü var. Memleketimizin bu yüzyılı da Türkiye Yüzyılı olacağına inanıyoruz. Okulumuzun Milli Eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Bütün özellikleriyle neredeyse bu bölgenin 50 yıllık eğitim sorununu çözecek güzel bir çalışma"

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Çok tarihi ve güzel bir güne şahitlik ediyoruz. Bu okulumuzda Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek, milli manevi değerleri, akademik başarısını taçlandıracak sözü sağlam özü sağlam güzel nesiller yetişecek. 32 derslikli 4 ana sınıfıyla beraber, özel eğitim sınıflarıyla, kütüphanesiyle sosyal ve sportif imkanıyla bütün bölgenin ilköğretim yükünü çekebilecek düzeyde, mahalleli için de sosyal kültürel bir yaşam merkezi olacak. Bütün özellikleriyle neredeyse bu bölgenin 50 yıllık eğitim sorununu çözecek güzel bir çalışma. Özellikle Fatih Belediye Başkanımız Ergün Bey'in büyük katkısı, desteği ve kararlılığıyla Valimiz Davut Gül öncülüğünde Türk Milli Eğitimi ve Maarif camiamız için hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, İstanbul, Eğitim, Yaşam, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fatih’te Neslişah Sultan İlkokulu’nun temeli atıldı - Son Dakika

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