Fatih'te 'Tek ve Çok' Resim Sergisi Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Fatih'te 'Tek ve Çok' Resim Sergisi Açılıyor

Fatih\'te \'Tek ve Çok\' Resim Sergisi Açılıyor
18.09.2025 12:58  Güncelleme: 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen 'Tek ve Çok' Cemal Toy Atölyesi Resim Sergisi, 19 Eylül-3 Ekim 2025 tarihleri arasında Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak. Sergi, bireysel ve kolektif sanat anlayışını bir araya getiriyor.

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen "Tek ve Çok" Cemal Toy Atölyesi Resim Sergisi, 19 Eylül-3 Ekim 2025 tarihleri arasında Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde kapılarını açacak.

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen "Tek ve Çok" Cemal Toy Atölyesi Resim Sergisi, 19 Eylül - 3 Ekim 2025 tarihleri arasında Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde kapılarını açacak. Suriçi- Ayvansaray'da üretimlerini sürdüren Birlikte Sanat Atölyesi, farklı yaş ve disiplinlerden sanatçıları aynı çatı altında buluşturuyor. Sergide sulu boya, yağlı boya, karışık teknik, fotoğraf, karakalem ve kumaş çalışmalarından oluşan geniş bir seçki yer alıyor. Küratörlüğünü Ayşegül Ekin Odabaşı'nın üstlendiği sergi, İstanbul'un çok katmanlı yapısını bireysel üretim ile kolektif hafıza arasındaki etkileşim üzerinden okuyor. Sergi kurgusunda "Tek" sanatçının kişisel üslubunu, "Çok" ise farklı dillerin bir araya gelerek kurduğu ortak zemini temsil ediyor. Surlar, yokuşlar, iskeleler ve çarşılar gibi kentin belleğinde iz bırakan mekansal öğeler; taş, ahşap, su gibi malzemelerin ritmiyle birleşerek yeni görsel diller oluşturuyor. Eserler, "Işık ve Su", "Doku ve İz", "Geçit ve Katman" ile "Bellek ve Gündelik" başlıkları altında izleyiciye bütünlüklü bir deneyim sunuyor.

"Fatih, tarihi ve kültürel mirasıyla İstanbul'un kalbi konumunda"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, sergiye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Fatih, tarihi ve kültürel mirasıyla İstanbul'un kalbi konumunda. Bu değerli mirası korurken aynı zamanda çağdaş sanatın üretimlerine de ev sahipliği yapmak bizim için büyük önem taşıyor. 'Tek ve Çok' sergisi, hem bireysel sanat dillerini hem de kolektif hafızayı buluşturan güçlü bir örnek. Özellikle ressam Cemal Toy'un öncülüğünde kurulan bu atölyenin, genç sanatçılara yol açan ve üretim kültürünü paylaşmaya dayalı bir anlayış geliştirmesi takdire şayan. Sanatın birleştirici yönünü ön plana çıkaran bu sergide emeği geçen tüm sanatçılarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fatih Belediyesi, Yerel Haberler, Nusret Çolpan, Kültür Sanat, istanbul, Etkinlik, Kültür, Sanat, Yerel, Yaşam, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fatih'te 'Tek ve Çok' Resim Sergisi Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:41:06. #7.11#
SON DAKİKA: Fatih'te 'Tek ve Çok' Resim Sergisi Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.