Fatih\'te \'Tek ve Çok\' Resim Sergisi Açılıyor

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen "Tek ve Çok" Cemal Toy Atölyesi Resim Sergisi, 19 Eylül - 3 Ekim 2025 tarihleri arasında Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde kapılarını açacak. Suriçi- Ayvansaray'da üretimlerini sürdüren Birlikte Sanat Atölyesi, farklı yaş ve disiplinlerden sanatçıları aynı çatı altında buluşturuyor. Sergide sulu boya, yağlı boya, karışık teknik, fotoğraf, karakalem ve kumaş çalışmalarından oluşan geniş bir seçki yer alıyor. Küratörlüğünü Ayşegül Ekin Odabaşı'nın üstlendiği sergi, İstanbul'un çok katmanlı yapısını bireysel üretim ile kolektif hafıza arasındaki etkileşim üzerinden okuyor. Sergi kurgusunda "Tek" sanatçının kişisel üslubunu, "Çok" ise farklı dillerin bir araya gelerek kurduğu ortak zemini temsil ediyor. Surlar, yokuşlar, iskeleler ve çarşılar gibi kentin belleğinde iz bırakan mekansal öğeler; taş, ahşap, su gibi malzemelerin ritmiyle birleşerek yeni görsel diller oluşturuyor. Eserler, "Işık ve Su", "Doku ve İz", "Geçit ve Katman" ile "Bellek ve Gündelik" başlıkları altında izleyiciye bütünlüklü bir deneyim sunuyor.

"Fatih, tarihi ve kültürel mirasıyla İstanbul'un kalbi konumunda"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, sergiye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Fatih, tarihi ve kültürel mirasıyla İstanbul'un kalbi konumunda. Bu değerli mirası korurken aynı zamanda çağdaş sanatın üretimlerine de ev sahipliği yapmak bizim için büyük önem taşıyor. 'Tek ve Çok' sergisi, hem bireysel sanat dillerini hem de kolektif hafızayı buluşturan güçlü bir örnek. Özellikle ressam Cemal Toy'un öncülüğünde kurulan bu atölyenin, genç sanatçılara yol açan ve üretim kültürünü paylaşmaya dayalı bir anlayış geliştirmesi takdire şayan. Sanatın birleştirici yönünü ön plana çıkaran bu sergide emeği geçen tüm sanatçılarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL