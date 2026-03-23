Fatma Candaş Şenkaya Esnaf Odası Başkanı - Son Dakika
Fatma Candaş Şenkaya Esnaf Odası Başkanı

Fatma Candaş Şenkaya Esnaf Odası Başkanı
23.03.2026 09:32
Fatma Candaş, 77 oyla Şenkaya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na seçildi.

Şenkaya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Adayı Fatma Candaş, "Kadın eli, güçlü yönetim" sloganıyla girdiği seçimde delegelerin 77 oyunu alarak Şenkaya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na seçildi.

Şenkaya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurul seçiminde mevcut Başkan Fahrettin Harbi, Fatma Candaş ve Halil Oğuz Aydın başkan adayı olarak yarıştı. Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurula birlik oda başkanları ve delegeler katıldı. Divan Başkanlığını Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, yardımcılığını ise Elektronikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Söğütlü yaptı.

Adaylara başarı dileklerini ileten Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, oda başkanlığının gönül işi olduğunu belirterek, "Temel amacımız esnaf ve sanatkarlarımıza en iyi şekilde hizmet etmektir. Şenkaya Esnaf Odası, dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır ve birlik beraberlik içerisinde yoluna devam edecektir. Esnaf camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. En büyük sermayemiz dürüstlük, şeffaflık ile birlik ve beraberliğimizdir. Fatma Candaş Başkanımıza yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Seçimlerde mevcut Başkan Fahrettin Harbi 74 oy alırken, Fatma Candaş 77 oyla başkanlığa seçildi. Şenkaya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fatma Candaş, özellikle küçük esnafın güçlendirilmesi, kadın girişimcilerin desteklenmesi ve oda yönetiminde daha katılımcı bir anlayışın hakim kılınması hedefiyle yola çıktığını belirtti.

Candaş, "Doğru ve dürüst insanların takdiriyle başkan seçildim. Görevimiz, odamıza kayıtlı üyelerimizi sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda daha iyi bir noktaya taşımaktır. Makam için değil, esnaf için yola çıktık. Her şey kadının başarısı ile başlar. Kadın elinin değdiği, kadın kalbinin adandığı ve kadın kararlılığının yöneldiği hiçbir işin başarısız olma ihtimali yoktur. Esnafımızın desteğiyle bu seçimi yalnızca Fatma Candaş değil, Şenkaya ilçemiz kazanmıştır. Birlik ve beraberlik içerisinde Şenkaya'ya daha güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Bana teveccüh gösteren kıymetli esnaf arkadaşlarıma ve oda üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fatma Candaş Şenkaya Esnaf Odası Başkanı - Son Dakika

SON DAKİKA: Fatma Candaş Şenkaya Esnaf Odası Başkanı - Son Dakika
