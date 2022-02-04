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Fatma Girik'in ismi Bodrum'da yaşatılacak - Son Dakika

Fatma Girik'in ismi Bodrum'da yaşatılacak

04.02.2022 00:58
Fatma Girik'in ismi Bodrum'da yaşatılacak

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in ismi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir parka ve sokağa verildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in ismi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir parka ve sokağa verildi.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Fatma Girik, uzun yıllar yaşadığı Bodrum'un Torba Mahallesi mezarlığında hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilmişti. Defin töreni sonrası Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilk meclis toplantısında Girik'in isminin Torba'daki bir parka ve sokağa verileceğini dile getirmişti. Bodrum Belediyesi'nin şubat ayı meclis toplantısında meclis üyeleri tarafından Torba Mahallesi İnönü Caddesi batısındaki parka Fatma Girik Parkı ve 3015. Sokak'a Fatma Girik Sokak isminin verilmesi için önerge sunuldu. Oybirliği ile gündeme alınan önerge, oybirliği ile kabul edildi.

Başkan Aras yaptığı konuşmada, "Değerli sanatçımızın ismini çok sevdiği Bodrum'da, çok sevdiği Torba'da yaşatacağız. İçerisinde iki tenis kortu, bir basket sahası, bir çocuk kütüphanesi bulunan parka Fatma Girik ismini veriyoruz. Bu parkın daha önce ismi yoktu. Yanından geçen sokağa da Fatma Girik Sokak ismini veriyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

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Fatma Girik, Yeşilçam, Bodrum, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fatma Girik'in ismi Bodrum'da yaşatılacak - Son Dakika


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