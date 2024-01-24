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Fatma Girik, ölümünün ikinci yıl dönümünde anıldı - Son Dakika
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Fatma Girik, ölümünün ikinci yıl dönümünde anıldı

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik, ölümünün ikinci yıl dönümünde Torba'daki mezarı başında anıldı. Anma törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı temsilen Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Torba Güzelleştirme Derneği Başkanı Tamer Yöntem, basın mensupları ve sanatçının yakınları katıldı.

Fatma Girik, ölümünün ikinci yıl dönümünde anıldı
24.01.2024 - 15:05,  Güncelleme: 15:10
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Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik, ölümünün ikinci yıl dönümünde Torba'daki mezarı başında anıldı.

Fatma Girik'i anma törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı temsilen Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Torba Güzelleştirme Derneği Başkanı Tamer Yöntem, basın mensupları ve sanatçının yakınları katıldı.

Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, anma sonrasında yaptığı açıklamada, "Bugün, çok değerli ve kıymetli hemşehrimiz olan sanatçımız Fatma Girik'i ölüm yıl dönümünde anıyoruz. Geçen sene annesini kaybettik; aynı zamanda çok değerli sanatçılarımız Memduh Ün ve Akrep Nalan da burada yatıyor. Saygı ve sevgiyle bugün kendilerini ziyaret ettik, dualarımızı yaptık. Allah kabul etsin, mekanları cennet olsun" dedi.

Anma töreni, yapılan duaların ardından sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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