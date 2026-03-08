Öğretmen Fatma Nur Çelik'in Adı, Torbalı'da Yaşatılacak

(İZMİR) - Torbalı Belediyesi, İstanbul Çekmeköy'de görev yaptığı okulda bıçaklı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren öğretmen Fatma Nur Çelik'in adını ilçedeki bir sokağa verdi. Belediye Başkanı Övünç Demir, "El birliğiyle hep birlikte ne gerekiyorsa üzerimize düşeni yapmalıyız. İnşallah bu son olur. Bir daha da bu tür saldırılar gerçekleşmez" dedi.

Torbalı Belediye Meclisi'nde alınan kararın ardından Alpkent Mahallesi'nde bulunan 1032. Sokak'ın adı, "Öğretmen Fatma Nur Çelik Sokağı" olarak değiştirildi. Düzenlenen törenle yeni tabela monte edilirken, merhum öğretmenin öz geçmişinin yer aldığı ve Başkan Demir'in mesajını içeren özel bir anı panosu da hazırlandı. Törene katılan vatandaşlar, Çelik'in anısını yaşatmak için panonun önüne karanfiller bıraktı.

Demir, hem bir belediye başkanı hem de bir öğretmen eşi olarak yaşanan olayın kendisini derinden etkilediğini belirterek, "Biz mavi önlüklü çocuklardık, ağabeylerimiz ablalarımız siyah önlüklü çocuklardı. Mavi ve siyah önlükle yetişen çocukların hiçbiri öğretmen katili olmadı, bırakın katil olmayı karıncayı incitmedi. Şimdi başka bir yere evriliyor olay. Bu siyaset üstü bir olay. El birliğiyle hep birlikte ne gerekiyorsa üzerimize düşeni yapmalıyız. İnşallah bu son olur. Bir daha da bu tür saldırılar gerçekleşmez. Bu nedenle biz Alpkent Mahallesi 1032. Sokak'ta öğretmenimizin adını yaşatmak istedik" ifadelerini kullandı.

Demir, öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli değerlerden biri olduğunu belirterek, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için herkesin sorumluluk alması gerektiğini dile getirdi.