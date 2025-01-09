Fatma Şahin'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
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Fatma Şahin'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Fatma Şahin\'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle gazeteciliğin toplumsal hayattaki önemini vurguladı ve basın mensuplarına minnettar olduğunu ifade etti.

09.01.2025 16:34  Güncelleme: 16:35
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, gazeteciliğin toplumsal yaşamın doğru ve tarafsız bir şekilde aktarılmasında üstlendiği hayati rolün altını çizdi. Başkan Şahin, gazeteciliğin sadece bir meslek değil, aynı zamanda fedakarlık ve sorumluluk gerektiren bir toplumsal hizmet olduğunu vurguladı.

Başkan Şahin, mesajında, "Gazetecilik, toplumu bilgilendiren, olayların arka planını anlamamıza yardımcı olan ve toplumsal hafızayı oluşturan çok önemli bir meslektir. Bu mesleği icra eden gazetecilerimiz, iyinin, doğrunun ve emeğin olduğu kadar yanlışın ve olumsuzlukların da tanığı olarak, toplumun adeta gözü, kulağı ve sesi olmaktadır. Sizler, gece gündüz demeden çalışarak vatandaşlarımızın haber alma hakkını koruyan ve demokrasimizin güçlenmesine katkı sağlayan önemli birer paydaşsınız. Gaziantep olarak, hayata geçirdiğimiz projelerle ve ortaya koyduğumuz yenilikçi yaklaşımlarla ülkemize örnek teşkil eden bir şehir olduk. Gaziantep Modeli, bu başarıların temelini oluşturan, tüm paydaşların bir araya gelerek ortak akılla hareket ettiği bir yönetim anlayışıdır. Bu modelin en önemli unsurlarından biri ise basın mensuplarımızdır. Gazetecilerimiz, şehrimizde gerçekleştirilen çalışmaları kamuoyuna aktararak Gaziantep'in ulusal ve uluslararası alandaki tanınırlığını artırmada önemli bir rol üstlenmektedir. Gaziantep Modeli'nin gücü, ortak akıldan ve her kesimin katkısından geliyor. Bu güç, gazetecilerimiz sayesinde daha görünür ve daha etkili bir hale geliyor. Gazetecilerin kalemi Gaziantep Modeli'ni güçlendiriyor. Basın mensuplarımız, yalnızca projeleri tanıtmakla kalmıyor; vatandaşlarımızın taleplerini ve beklentilerini de kamuoyuna ve ilgili mercilere taşıyarak bu modelin işlemesine katkıda bulunuyor. Gaziantep'in kültürden sanayiye, ekonomiden turizme kadar uzanan geniş başarı yelpazesinde, bu başarıların duyurulması ve paylaşılmasında gazetecilerimizin emeği yok sayılamaz. Gazetecilik, insanlık adına büyük bir sorumluluk ve fedakarlık gerektiren bir meslektir. Savaş bölgelerinde, depremlerde ve sınır ötesindeki insani krizlerde hakikatin peşinde koşan, insanlık dışı olayları duyurmayı görev bilen ve bu uğurda hayatını kaybeden gazetecilerimizi rahmetle anıyorum. Onların geride bıraktığı bu onurlu miras, meslektaşları tarafından aynı özveriyle sürdürülmeye devam ediyor. Bu vesileyle, savaşta, depremde, Suriye'de, Gazze'de ve dünyanın dört bir yanında insanlık onuru için çalışan tüm gazetecilerin çabalarını bir kez daha minnetle anıyor, basın mensuplarımızın cesaret ve azimlerini saygıyla selamlayarak gününüzü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fatma Şahin'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika

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