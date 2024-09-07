Fatma Şahin, 'Haydi Tarladan Sofraya Pazar Yeri'nden alışveriş yaptı - Son Dakika
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Fatma Şahin, 'Haydi Tarladan Sofraya Pazar Yeri'nden alışveriş yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Haydi Tarladan Sofraya Projesi kapsamında kurulan pazar yerinde çiftçilerden alışveriş yaptı. Üretici ile tüketiciler arasında doğrudan bir bağ kurularak, hem çiftçiye hak ettiği kazancı sağlamak hem de tüketiciye daha uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Haydi Tarladan Sofraya Projesi büyük ilgi görüyor.

07.09.2024 20:26
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Fatma Şahin, 'Haydi Tarladan Sofraya Pazar Yeri'nden alışveriş yaptı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Haydi Tarladan Sofraya Projesi kapsamında kurulan pazar yerinde çiftçilerden alışveriş yaptı.

Üretici ile tüketiciler arasında doğrudan bir bağ kurularak, hem çiftçiye hak ettiği kazancı sağlamak hem de tüketiciye daha uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Haydi Tarladan Sofraya Projesi büyük ilgi görüyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerin emeklerini doğrudan tüketiciye ulaştıran çalışmada, Kuzeyşehir'de kurulan pazar yerini Başkan Fatma Şahin ziyaret etti.

Ziyaretinde çiftçiler ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Şahin, proje hakkında fikirlerini sordu. Vatandaşlar ve çiftçiler, projenin yerinde olduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. Çiftçilerin satışa sunduğu ürünlerden alışveriş yapan Başkan Fatma Şahin, fiyatların uygunluğuna dikkat çekti.

Pazar alanları haftanın 5 günü şehrin farklı noktalarında kuruluyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan pazarlarda ayrıca, zabıta ekipleri ve gıda mühendisleri sürekli denetimlerle herhangi bir olumsuzluğun önüne geçiyor. Haydi Tarladan Sofraya Projesi, her hafta pazartesi günleri Alaaddin Yavaşça Eğitim Merkezi, salı günleri Derekenarı Tur Otobüsleri Park Alanı (Kalealtı), çarşamba günleri Mehmet Akif Ersoy Pazar Yeri (Karataş), perşembe günleri Kırsal Terminal İçi ve cuma günleri ise Kuzeyşehir 1. Etap'ta kuruluyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fatma Şahin, 'Haydi Tarladan Sofraya Pazar Yeri'nden alışveriş yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatma Şahin, 'Haydi Tarladan Sofraya Pazar Yeri'nden alışveriş yaptı - Son Dakika
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