Fatma Şahin, Gaziantep\'te seçim çalışmalarına başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeni dönem başkan adayı Fatma Şahin, 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına başladı. Fatma Şahin, seçim startını Şehitlik Anıtı'na karanfil bırakarak ve dualar ederek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "ustalık dönemi" için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, seçim startını Yeşilsu'da bulunan Şehitler Abidesi'nde verdi. Şahin, beraberinde AK Parti Gaziantep milletvekilleri İrfan Çelikaslan, Derya Bakbak, Bünyamin Bozgeyik, İl Başkanı Murat Çetin ve diğer partililerle Şehitlik Anıtı'na karanfil bırakarak dua etti.

Antep Savunması'nda 6 bin 317 şehidin anısını yaşatan Şehitler Abidesi'nde dua okuyup çiçek bırakan Başkan Şahin, çok özel bir mekanda olduklarını belirterek, 102 yıl önce ecdadın kendilerine şanlı ve şerefli bir tarih bıraktığını söyledi.

"Yeni bir başlangıcın eşiğindeyiz"

Şahin, şehitleri anıp gazilere olan minnettarlığını dile getirerek önemli bir başlangıcın ilk adımını attıklarını belirtti. Şahin, "Yeni bir başlangıcın eşiğindeyiz. Rabbim bu milletimize hizmet etme yolculuğumuzu muzaffer kılsın. Bu şehir çok özel bir şehir. Bu şehir çok kıymetli bir şehir. Bu şehir 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ben onların gözlerinden nasıl öpmem ki' dediği çok özel bir şehir. Gösterdiği kahramanlık örneğini bütün herkese örnek göstermiş bir şehir. Bu emanetin sahipleri olarak bastığımız toprağın ne olduğunu biliyoruz. Şehit kanıyla sulanmış bu topraklar bizim gözümüzün nuru başımızın tacıdır" dedi.

Hemşerilerinin onayını alarak ustalık dönemine başlamak istediklerini anlatan Başkan Şahin, "Bu bir ekip işi. Ekibimize Cumhurbaşkanımızın büyük bir güveni var. Bakanlarımız ve milletvekillerimiz şehre dair bütün sorunların takipçisi ve çözüm odaklı çalışıyorlar. Milletimizin bize olan güveninin ne kadar muktedir olduğunu ne kadar kıymetli olduğunu belirtmek istiyorum. Onların taleplerini ve isteklerini yapmak için gece gündüz çalışan bir ekibiz" diye konuştu. - GAZİANTEP