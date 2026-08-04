Fatsa'da Japon-Gelin Düğünü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatsa'da Japon-Gelin Düğünü

Fatsa\'da Japon-Gelin Düğünü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birkan Sözen, Japonya'da tanıştığı Dolores Astorga ile Fatsa'da renkli bir düğünle evlendi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinden çalışmak için yaklaşık 1 yıl önce Japonya'ya giden Birkan Sözen, burada tanıştığı Japon vatandaşı Dolores Astorga ile Fatsa'da düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.

Çalışmak amacıyla yaklaşık 1 yıl önce Japonya'ya giden iş makinesi operatörü Birkan Sözen (39), burada bir süre önce Dolores Astorga (38) ile tanıştı. Kısa sürede başlayan arkadaşlıklarını evlilikle taçlandırma kararı alan çift, düğünlerini damadın memleketi Fatsa ilçesinde gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan düğünde, Birkan Sözen ile Dolores Astorga çifti alkışlar eşliğinde ilk danslarını yaptı. Yurt dışından gelen misafirlerin de yer aldığı törende davetliler müzik eşliğinde eğlenirken, genç çiftin mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Düğünde çalan müziklerle eğlenen davetliler, Japon gelin Dolores Astorga ile oyunlar oynadı.

Kaynak: İHA

Japonya, Magazin, Japon, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fatsa'da Japon-Gelin Düğünü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bad-ı Saba Konutları davasında müteahhit Şahin Avşaroğlu tahliye edildi Bad-ı Saba Konutları davasında müteahhit Şahin Avşaroğlu tahliye edildi
TAG Otoyolunda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var TAG Otoyolunda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
Kırşehir’de kamyon rampası altında kalan genç sürücü hayatını kaybetti Kırşehir'de kamyon rampası altında kalan genç sürücü hayatını kaybetti
Saç saça, baş başa girdiler: Kadınların kaldırım kavgası kamerada Saç saça, baş başa girdiler: Kadınların kaldırım kavgası kamerada
İstanbul’da konaklayan Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı İstanbul'da konaklayan Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

13:37
Dünya Kupası’nın fenomen kalecisi Vozinha’nın yeni takımı belli oldu
Dünya Kupası'nın fenomen kalecisi Vozinha'nın yeni takımı belli oldu
13:23
Husiler, Suudi Arabistan’daki Necran Havalimanı’nı kamikaze İHA’larla hedef aldı
Husiler, Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA'larla hedef aldı
13:21
Benfica’nın Pavlidis için istediği rakam ortaya çıktı Fenerbahçe rekor kırabilir
Benfica'nın Pavlidis için istediği rakam ortaya çıktı! Fenerbahçe rekor kırabilir
13:15
Rüşvetten gözaltına alınan başkana ait olduğu öne sürülen mesajlar olay oldu: Bu salakları kullanıyorum
Rüşvetten gözaltına alınan başkana ait olduğu öne sürülen mesajlar olay oldu: Bu salakları kullanıyorum
12:33
Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu
Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu
11:40
Haluk Levent’in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
Haluk Levent'in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 13:49:50. #7.13#
SON DAKİKA: Fatsa'da Japon-Gelin Düğünü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.