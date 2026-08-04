Fatsa\'da Japon-Gelin Düğünü

Ordu'nun Fatsa ilçesinden çalışmak için yaklaşık 1 yıl önce Japonya'ya giden Birkan Sözen, burada tanıştığı Japon vatandaşı Dolores Astorga ile Fatsa'da düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.

Çalışmak amacıyla yaklaşık 1 yıl önce Japonya'ya giden iş makinesi operatörü Birkan Sözen (39), burada bir süre önce Dolores Astorga (38) ile tanıştı. Kısa sürede başlayan arkadaşlıklarını evlilikle taçlandırma kararı alan çift, düğünlerini damadın memleketi Fatsa ilçesinde gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan düğünde, Birkan Sözen ile Dolores Astorga çifti alkışlar eşliğinde ilk danslarını yaptı. Yurt dışından gelen misafirlerin de yer aldığı törende davetliler müzik eşliğinde eğlenirken, genç çiftin mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Düğünde çalan müziklerle eğlenen davetliler, Japon gelin Dolores Astorga ile oyunlar oynadı.