Fatsa'da öğrenci servisleri denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Fatsa'da öğrenci servisleri denetlendi

05.04.2022 10:51
Fatsa'da öğrenci servisleri denetlendi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde öğrenci servislerine geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde öğrenci servislerine geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi.

Fatsa Kaymakamlığı Okul Servis Araçlarını Denetleme Komisyonu, Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekibi ve Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla taşıma yapan resmi ve özel servis araçlarının denetimleri gerçekleşti. Denetimlerde araç içerisinde sivil kişilerin olup olmadığını, fazla öğrencinin taşınıp taşınmadığına da bakan ekipler, özellikle aracın arka bölümünde okul taşıtı yazısını kontrol etti.

Yapılan denetimlerin sık aralıklarla devam edeceğini söyleyen Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, "Öğrencilerimizin evlerinden okullarına, okullarından evlerine, güvenli bir şekilde gidip gelmelerini sağlamak üzere belli aralıklarla bu denetimleri yapacağız. Öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir şekilde okullarına taşınmaları için elimizden geleni yapacağız" dedi. - ORDU

Fatsa'da öğrenci servisleri denetlendi
Fatsa'da öğrenci servisleri denetlendi
Fatsa'da öğrenci servisleri denetlendi
Fatsa'da öğrenci servisleri denetlendi

YORUMLAR
500
Fatsa'da Polis Haftası etkinlikleri Fatsa'da Polis Haftası etkinlikleri Şüpheli araçtan ruhsatsız silah çıktı Şüpheli araçtan ruhsatsız silah çıktı

Hisarcık, Tragger, Fatsa, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fatsa'da öğrenci servisleri denetlendi - Son Dakika


Son Dakika
10:48 Toprağın kayması sonucu kamyon 50 metre uçurumdan yuvarlandı! Sürücü sıkışarak hayatını kaybetti
10:48 Akıllara zarar yorum: Cem Küçük'e göre 7 milyon kişi Bergen filmini izlediyse, Türkiye'de enflasyon yok!
10:46 İBB Başkanı İmamoğlu "Kendinize kaç verirsiniz?" sorusunu gülerek yanıtladı: 7,5'tan 8
10:43 Buça sonrası Zelenski'den açıklama: Putin ile görüşme olmayabilir ama Rusya ile müzakere dışında seçeneğim yok!
10:43 Şaşkına çeviren araştırma! Bazı balık türleri matematik işlemi yapmayı öğrendi
10:41 Anonymous 120 bin Rus askerinin bilgilerini sızdırdığını açıkladı
10:32 Merkez Bankası: Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı enerji, gıda ve temel mal gruplarından kaynaklı
10:27 Savaş hattından korkunç bir gerçek daha! Rus ordusu tecavüz şantajı yaparak Ukraynalı kadınlara istediklerini yaptırıyormuş
10:23 Survivor'da Nisa ve Nagihan birbirine girdi! Demet Akalın'dan anında paylaşım geldi
10:09 Buça'da yaşanan faciadan yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor! Çocuk hastanesinde işkence odası buldular!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 10:59:34. #1.11#
SON DAKİKA: Fatsa'da öğrenci servisleri denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement