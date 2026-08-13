Fedakar Oğulun Anneleri İçin Yardım Çağrısı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine yaşayan 45 yaşındaki Dursun Aykut, 20 yıl önce geçirdiği rahatsızlıklar ve ayaklarına takılan platinler nedeniyle yürüme kabiliyetini kaybeden 80 yaşındaki annesinin eli ayağı oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Karlı köyünde yaşayan 45 yaşındaki Dursun Aykut, 20 yıl önce geçirdiği rahatsızlıklar ve ayaklarına takılan platinler nedeniyle yürüme kabiliyetini kaybeden 80 yaşındaki annesi Emine Aykut'un adeta eli ayağı oldu. İlerleyen yaşına ve kendi zorluklarına aldırış etmeden annesinin bakımını üstlenen Aykut, fedakarlığıyla köy sakinlerinin takdirini topluyor. 20 yıldır annesini ev içinde hasta yürüteciyle hareket ettiren, temiz hava alması için ise kimi zaman sırtında taşıyarak dışarı çıkaran Dursun Aykut, annesinin kalan ömrünü daha konforlu geçirebilmesi için yetkililerden ve hayırseverlerden akülü tekerlekli sandalye talep ediyor.

"Ben yaşadıkça anneme gözüm gibi bakacağım"

Annesinin hak ettiği gibi rahat bir yaşam sürmesi için her türlü zorluğa göğüs gerdiğini belirten Dursun Aykut, annesine olan sevgisinin her türlü yorgunluğun önüne geçtiğini dile getirdi. Annesinin kronik rahatsızlıklarının yanı sıra hareket etmekte büyük güçlük çektiğini aktaran Aykut, "Annemin birçok hastalığı var, ayaklarında platinler olduğu için adım atamıyor. Tam 20 yıldır anneme gözüm gibi bakıyorum. O benim cennetim. Onu bazen sırtımda taşıyarak, bazen de hasta yürüteci ile yavaş yavaş dışarıya çıkarıyorum. Ev ortamında da dışarıda da tüm ihtiyaçlarını ben gideriyorum. Ömrüm yettiği, nefesim yettiği sürece de ona gözüm gibi bakmaya devam edeceğim" dedi.

"Tek isteğim anamın yüzünün gülmesi"

Annesinin dış dünyayla bağının kopmamasını istediğini vurgulayan Aykut, yetkililere ve hayırseverlere seslenerek, "Ben sadece annem için yetkililerden ve vicdan sahibi hayırseverlerden bir akülü sandalye istiyorum. Tek isteğim anama bir akülü sandalye alınması, çünkü artık çok zorlanıyor. Yaşlandı, yürüteçle bir yere kadar gidebiliyor. Eğer bir akülü sandalyemiz olursa, köyün temiz havasında kendi başına, kimseye yük olduğunu hissetmeden dolaşabilir. Benim tek derdim, tek isteğim anamın yüzünün biraz olsun gülmesi" diye konuştu.

Zamanının büyük bölümünü yatakta ya da pencerelerden dışarıyı izleyerek geçiren 80 yaşındaki Emine Aykut ise kendisini bir an bile yalnız bırakmayan oğlunun desteğiyle hayata tutunduğunu belirterek, kendisine uzanacak bir yardım eliyle yeniden özgürce hareket edebilmenin hayalini kuruyor.