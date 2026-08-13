Fedakar Oğulun Anneleri İçin Yardım Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fedakar Oğulun Anneleri İçin Yardım Çağrısı

Fedakar Oğulun Anneleri İçin Yardım Çağrısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dursun Aykut, yürüyemeyen annesi için akülü sandalye talep ediyor, 20 yıllık fedakarlığı takdir topluyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine yaşayan 45 yaşındaki Dursun Aykut, 20 yıl önce geçirdiği rahatsızlıklar ve ayaklarına takılan platinler nedeniyle yürüme kabiliyetini kaybeden 80 yaşındaki annesinin eli ayağı oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Karlı köyünde yaşayan 45 yaşındaki Dursun Aykut, 20 yıl önce geçirdiği rahatsızlıklar ve ayaklarına takılan platinler nedeniyle yürüme kabiliyetini kaybeden 80 yaşındaki annesi Emine Aykut'un adeta eli ayağı oldu. İlerleyen yaşına ve kendi zorluklarına aldırış etmeden annesinin bakımını üstlenen Aykut, fedakarlığıyla köy sakinlerinin takdirini topluyor. 20 yıldır annesini ev içinde hasta yürüteciyle hareket ettiren, temiz hava alması için ise kimi zaman sırtında taşıyarak dışarı çıkaran Dursun Aykut, annesinin kalan ömrünü daha konforlu geçirebilmesi için yetkililerden ve hayırseverlerden akülü tekerlekli sandalye talep ediyor.

"Ben yaşadıkça anneme gözüm gibi bakacağım"

Annesinin hak ettiği gibi rahat bir yaşam sürmesi için her türlü zorluğa göğüs gerdiğini belirten Dursun Aykut, annesine olan sevgisinin her türlü yorgunluğun önüne geçtiğini dile getirdi. Annesinin kronik rahatsızlıklarının yanı sıra hareket etmekte büyük güçlük çektiğini aktaran Aykut, "Annemin birçok hastalığı var, ayaklarında platinler olduğu için adım atamıyor. Tam 20 yıldır anneme gözüm gibi bakıyorum. O benim cennetim. Onu bazen sırtımda taşıyarak, bazen de hasta yürüteci ile yavaş yavaş dışarıya çıkarıyorum. Ev ortamında da dışarıda da tüm ihtiyaçlarını ben gideriyorum. Ömrüm yettiği, nefesim yettiği sürece de ona gözüm gibi bakmaya devam edeceğim" dedi.

"Tek isteğim anamın yüzünün gülmesi"

Annesinin dış dünyayla bağının kopmamasını istediğini vurgulayan Aykut, yetkililere ve hayırseverlere seslenerek, "Ben sadece annem için yetkililerden ve vicdan sahibi hayırseverlerden bir akülü sandalye istiyorum. Tek isteğim anama bir akülü sandalye alınması, çünkü artık çok zorlanıyor. Yaşlandı, yürüteçle bir yere kadar gidebiliyor. Eğer bir akülü sandalyemiz olursa, köyün temiz havasında kendi başına, kimseye yük olduğunu hissetmeden dolaşabilir. Benim tek derdim, tek isteğim anamın yüzünün biraz olsun gülmesi" diye konuştu.

Zamanının büyük bölümünü yatakta ya da pencerelerden dışarıyı izleyerek geçiren 80 yaşındaki Emine Aykut ise kendisini bir an bile yalnız bırakmayan oğlunun desteğiyle hayata tutunduğunu belirterek, kendisine uzanacak bir yardım eliyle yeniden özgürce hareket edebilmenin hayalini kuruyor.

Kaynak: İHA

Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fedakar Oğulun Anneleri İçin Yardım Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti
Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı
İSKİ yalanladı, bakanlık ortaya çıkardı: Kanalizasyonu denize döktüler İSKİ yalanladı, bakanlık ortaya çıkardı: Kanalizasyonu denize döktüler
Aydın’ın Kuyucak ilçesindeki orman yangını saatlerdir söndürülemedi Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki orman yangını saatlerdir söndürülemedi
Cansever’in vasiyeti yerine getirildi: Son yolculuğuna Makedonya’da uğurlandı Cansever'in vasiyeti yerine getirildi: Son yolculuğuna Makedonya’da uğurlandı
Giresun’da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu Giresun'da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu

17:05
Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri
16:46
Darp edilen CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında cinsel taciz iddiası
Darp edilen CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında cinsel taciz iddiası
16:00
Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları BİM’in sıralaması şaşırttı
Türkiye'nin vergi rekortmeni kurumları! BİM'in sıralaması şaşırttı
15:55
DEM Parti heyeti Erdoğan’la görüşmek için Külliye’de Demirtaş dahil masada 5 konu var
DEM Parti heyeti Erdoğan'la görüşmek için Külliye'de! Demirtaş dahil masada 5 konu var
15:38
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Büyük sürprizler var
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var
15:00
Ters kelepçe ile alındı İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 19:39:51. #7.13#
SON DAKİKA: Fedakar Oğulun Anneleri İçin Yardım Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.