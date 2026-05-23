Feke Belediyesi\'nden personele bayram ikramiyesi

Adana'nın Feke ilçesinde Belediye Başkanı Cömert Özen, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle kahvaltıda bir araya gelerek bayramlaştı,83 personele 6 bin 500 TL bayram ikramiyesi verildi.

Feke Belediyesi tarafından düzenlenen programda personelle tek tek bayramlaşan Başkan Özen, çalışanlara ikramiyelerini elden teslim etti. İlçeye hizmet eden belediye personelinin emeğinin büyük olduğunu belirten Özen, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Başkan Özen, "Feke'mizin her köşesinde emeği olan mesai arkadaşlarımla bayram öncesi bir araya gelerek hasbihal ettik. İlçemiz için gece gündüz demeden çalışan personellerimizin bayram ikramiyelerini teslim ederek kendilerine teşekkürlerimizi ilettik. Biz Feke Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Bu vesileyle tüm personelimin ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - ADANA