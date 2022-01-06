Felçli kocasını taşımak için sürücü oldu - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, 2 çocuk annesi Ayşe Gülümser, 2 yıl önce felç geçiren eşini taşımak için elektrikli bisiklet sürücüsü oldu. Eşinin yıllardır kendisini taşıdığını belirten Ayşe hanım, şimdi sıranın kendisinde olduğunu söyledi.

İlçeye 5 kilometre mesafedeki kırsal Kızıklı Mahallesinde kır bekçiliğinden emekli olan 67 yaşındaki Kadir Gülümser'e 2 yıl önce ince indi. Eşinin rahatsızlanmasından sonra evlerindeki 3 tekerlekli elektrikli bisikleti sürmeyi öğrenen Ayşe Gülümser, felçli eşinin eli ayağı oldu. Yıllarca eşinin kendisini taşıdığını anlatan Ayşe Gülümser, "Kocam rahatsızlanınca elektrikli bisikleti kullanmayı öğrendim. Şimdi eşimle birlikte her yere gidebiliyoruz" dedi.

Kızıklı'da kır bekçiliği yaptığını anlatan Kadir Gülümser de, "Kır bekçiliğinden emekli oldum. 2 yıl önce felç geçirince bisikleti kullanamaz oldum. Şimdi eşim sürmeyi öğrendi. Beni her yere götürüyor. Kendisinden Allah razı olsun" dedi. - BALIKESİR