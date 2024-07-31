Fenerbahçe'nin Paris Olimpiyatları'na gönderdiği sporculara destek - Son Dakika
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Yerel

Fenerbahçe'nin Paris Olimpiyatları'na gönderdiği sporculara destek

Fenerbahçe\'nin Paris Olimpiyatları\'na gönderdiği sporculara destek

Fenerbahçe'nin fanatik taraftarı ve profesyonel dağcı Muhammed Akkuş, kulübün Paris Olimpiyatları'na 7 farklı branştan 27 milli sporcu göndermesi şerefine özel bir etkinlik düzenledi. Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkarak büyük bir gurur tablosu ortaya koyan Akkuş, Fenerbahçe'nin bayrağı açarak zirvede fotoğraf çekti. Bu hareketiyle Fenerbahçe'nin ulusal ve uluslararası alandaki başarısına olan bağlılığını gösteren Akkuş, kulübün sporcularına destek ve motivasyon sağlamayı amaçladığını belirtti.

31.07.2024 15:54
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Fenerbahçe'nin fanatik taraftarı ve profesyonel dağcı Muhammed Akkuş, kulübün Paris Olimpiyatları'na 7 farklı branştan 27 milli sporcu göndermesi şerefine özel bir etkinlik düzenledi. Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkarak büyük bir gurur tablosu ortaya koyan Akkuş, Fenerbahçe'nin bayrağı açarak zirvede fotoğraf çekti.

Türkiye'nin 5 bin 137 rakımıyla en yüksek noktası olan Ağrı Dağı yeni bir organizasyona ev sahipliği yaptı. 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve 32 spor dalında, 10 bin 500'ü aşkın sporcunun katılımıyla, 329 madalya mücadelesine sahne olan Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na Fenerbahçe 7 farklı branştan 27 milli sporcu gönderdi. Bu başarıya kayıtsız kalmayan Iğdırlı profesyonel dağcı Muhammed Akkuş, Ağrı Dağı'nın zirvesine çıktı. Ağrı Dağı'nın zorlu şartlarında zafere ulaşan Akkuş, zirveye ulaştığında Fenerbahçe bayrağını gururla dalgalandırdı. Muhammed Akkuş'un bu özel performansı, Fenerbahçe'nin ulusal ve uluslararası alandaki başarısına olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bu anlamlı hareketi Fenerbahçe'nin olimpiyatlara yönelik destek ve motivasyonunu pekiştirmek için yaptığını belirten Akkuş, "Fenerbahçe bir futbol kulübünden öte bir kulüp. Bütün branşlarda Türkiye'yi temsil eden ve şampiyonluğu olan bir camiadır. Ben de bu camianın bir gönüldaşı ve taraftarı olmaktan gurur duyuyorum. Ben de profesyonel bir dağcı olarak yaptığım bütün etkinliklerde Fenerbahçe'yi yansıtıyorum. Biz Fenerbahçe ile yatıp Fenerbahçe ile kalkan insanlarız. Bildiğiniz gibi ülkemizden Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na 102 Türk sporcu katıldı. Bu sporculardan 27'si Fenerbahçe'nin gönderdiği sporculardır. Hem Fenerbahçe'nin Avrupa futbol maçına destek, hem olimpiyatlara katılan bütün sporculara destek. Özel olarak da Fenerbahçe'nin sporcularına destek amaçlı dün sabah zirve yaptım. Bunu yaparken Türkiye'nin en büyük kulübüne yakışır bir şekilde, Türkiye'nin en büyük dağında, Türkiye'nin çatısında o şanlı bayrağı açarak desteklemek istedim" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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