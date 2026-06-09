Fenerbahçeliler Derneği'nden Yıldırım'a Ziyaret - Son Dakika
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Fenerbahçeliler Derneği'nden Yıldırım'a Ziyaret

Fenerbahçeliler Derneği\'nden Yıldırım\'a Ziyaret
09.06.2026 10:36
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Erzurum Fenerbahçeliler Derneği, Aziz Yıldırım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Erzurum Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Türker Özkara ve dernek üyeleri, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ı Altunizade'deki ofisinde ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Genel kurul sürecinde Erzurum Fenerbahçeliler Derneği üyelerinin desteğini alan Başkan Aziz Yıldırım, Dernek Başkanı Türker Özkara ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım, şunları söyledi: "Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının tarihi Erzurum Kongresi'nde aldığı önemli kararlarla Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Erzurum'un benim gönlümde ayrı bir yeri vardır. Doğu'nun Süper Lig temsilcisi Erzurumspor'u da elde ettiği başarıdan dolayı kutluyorum. Nasip olursa Erzurum'a geldiğimde ilk fırsatta derneğimizi ziyaret edeceğim. Bugün çekildiğimiz bu hatıra fotoğrafını da şanlı Fenerbahçe derneğimizde görmeyi arzu ediyorum. Hep birlikte güçlü bir Fenerbahçe camiası oluşturarak şampiyonluklar yaşamayı temenni ediyorum. Dadaşlar, nazik ziyaretiniz için teşekkür ederim."

Aziz Yıldırım'ın samimi ev sahipliğine teşekkür eden Erzurum Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Türker Özkara ise tüm branşlarda başarı hedeflediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Takımlarımız hedefleri doğrultusunda mücadelelerini sürdürüyor. İnşallah Aziz Yıldırım Başkanımızın liderliğinde kulübümüz daha çok kupa ve şampiyonluk kazanacaktır. Buna yürekten inanıyoruz. Birlik ve beraberlik ruhu başarıların en önemli anahtarıdır. Zor günlerde nasıl birlikte olduysak, güzel günlerde de omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Mücadele ettiğimiz her alanda kupalar ve şampiyonluklarla dolu bir sezon geçirmeyi temenni ediyoruz."

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fenerbahçeliler Derneği'nden Yıldırım'a Ziyaret - Son Dakika

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