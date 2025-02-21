Ferdi Tayfur İçin Hayır Etkinliği - Son Dakika
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Ferdi Tayfur İçin Hayır Etkinliği

Ferdi Tayfur İçin Hayır Etkinliği

Yenipazar'da Ferdi Tayfur'un 52. günü için 8 bin delikli börek dağıtıldı, dualar okundu.

21.02.2025 17:57
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Çarşı Mahallesi Muhtarlığı öncülüğünde bir araya gelen mahalleli çok sevdikleri merhum Ferdi Tayfur için 52. gün hayrı yaptı, dua etti. İmece usulü gerçekleştirilen hayırda delikli börek de denilen geleneksel lezzetlerden yaklaşık 8 bin adet yaparak tüm ilçe halkına ikram edildi.

Coğrafi işaretli pidesi ve Sakin Şehir(Cittaslow) unvanı ile Aydın'ın en güzel ilçeleri yer arasında yer alan Yenipazar'da 52 gün önce hayatını kaybeden ünlü sanatçı 'baba' lakaplı Ferdi Tayfur için hayır etkinliği düzenlendi. Çarşı Mahallesi Muhtarı Süleyman Kozbek öncülüğünde bir araya gelen mahalle sakinleri, aralarında topladıkları paralarla ilçenin meşhur lezzetleri arasında yer alan yaklaşık 8 bin adet Delikli Börek yaparak dağıttı. İmece usulü gerçekleştirilen hayır etkinliği sabah saat 10.00 gibi başlayarak akşam saatlerine kadar devam etti. Açılan hamurlar hünerli ellerde börek şeklini aldıktan sonra pişirilerek çocuklar başta olmak üzere 7'den 70'e herkese ikram edildi. Ünlü sanatçının ruhuna okunan duaların ardından eserleri de sevenleri tarafından söylendi.

"Sanatçımızın 52. Gün hayrı için bir araya geldik"

Etkinliği organize edenler arasında yer alan Çarşı Mahallesi Muhtarı Süleyman Kozbek, bir döneme damga vuran ünlü sanatçı Ferdi Tayfur için bir araya geldiklerini ifade ederek: "Çocukluğumuz başta olmak üzere bir döneme damga vuran ünlü sanatçımızın 52. Gün hayrı için bir araya geldik. Bu hayır etkinliğinde geleneksel lezzetimiz olan delikli börek(halkalı börek) yaparak yaklaşık 8 bin kişiye ikram ettik. Ruhu şad olsun. Hem sanatçımızı yad etmek hem de halkımızla bir araya gelerek bir geleneği daha yaşatmak istedik. Birlik beraberliğin simgesi olan hayrımıza katılan ve katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun" dedi.

"Bırakmış olduğu miras ilelebet sürecektir"

Etkinliğin mimarları arasında yer alan Mustafa Kayalı ise konuşmasında sanatçıyı sadece şarkıları ile değil geride bıraktığı kültür mirası, duruşu ve kişiliği ile yad ettiklerini ifade ederek: "Vizyonu ile bir çağa damgasını vuran, rekorları halen kırılamayan filmleri, konserleri ile rekorlara imza atan merhum Ferdi Tayfur'u rahmet ve minnetle anıyoruz. Şarkıları ile dinleyicisini bambaşka dünyalara götürüyor. Herkesin gönlünde taht kuran bir sanatçımızdı. Bir gün gitti ama hatırası yeter. Makamı ali, mekanı cennet olsun. Bırakmış olduğu miras ilelebet sürecektir. Biz onun takipçisiyiz. Ruhu şad olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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