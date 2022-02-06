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Feribottaki tren vagonları buzla kaplandı - Son Dakika

Feribottaki tren vagonları buzla kaplandı

06.02.2022 17:18

- Feribottaki tren vagonları buzla kaplandı Van'dan Bitlis'in Tatvan ilçesine feribotla taşınan tren vagonları, Van Gölü'ndeki dalgalar ve eksi 15 dereceyi bulan soğuk havanın etkisiyle tamamen dondu.

- Feribottaki tren vagonları buzla kaplandı

BİTLİS - Van'dan Bitlis'in Tatvan ilçesine feribotla taşınan tren vagonları, Van Gölü'ndeki dalgalar ve eksi 15 dereceyi bulan soğuk havanın etkisiyle tamamen dondu.

Van Gölü üzerinde yolcu ve yük taşımacılığı yapan Türkiye'nin en büyük iki feribotundan biri olan Sultan Alparslan Feribotu'nun dün gece saatlerinde Van - Tatvan arasında gerçekleştirdiği yolculuk bir hayli zorlu geçti. Gündüz saatlerinde Tatvan iskelesinden yola koyulan feribot Van iskelesinden aldığı yükle Tatvan'a dönmek üzere tekrar göle açıldı. İçerisinde yük vagonlarının da bulunduğu feribot, Van Gölü üzerinde yaklaşık 4 saat süren zorlu bir yolculuk gerçekleştirdi. Yolculuk boyunca gölde oluşan dev dalgalar arasındaki yolculuğunu devam ettiren feribot, eksi 15 - 20 dereceleri bulan soğuk havaya rağmen gece saatlerinde Tatvan iskelesine ulaştı. Dev feribotun iskeleye yanaşmasıyla birlikte gemi içerisindeki yükleri indirmek üzere tren vagonlarının bulunduğu bölüme inen görevliler gördükleri manzara karşısında adeta şok oldu. Van'dan yüklenen tren vagonlarının, sıçrayan dalga suları nedeniyle tamamen buzla kaplandığını gören görevliler manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Olayın şokunu atlatan görevliler daha sonra adeta buz kütlesine dönen vagonları tek tek feribottan iskeleye çekti.

Öte yandan; Tatvan ilçe merkezinde de yaşanan soğuklar nedeniyle ilçenin Van Gölü sahil kıyıları kısmen donarken, binaların çatılarında ise boyları 1 metreyi geçen buz sarkıtları oluştu.

Feribottaki tren vagonları buzla kaplandı
Feribottaki tren vagonları buzla kaplandı
Feribottaki tren vagonları buzla kaplandı

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Van Gölü, Bitlis, Tatvan, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Feribottaki tren vagonları buzla kaplandı - Son Dakika


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