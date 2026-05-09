Feridun Fazıl Özsoy Vefatının 40. Gününde Anıldı - Son Dakika
Feridun Fazıl Özsoy Vefatının 40. Gününde Anıldı

09.05.2026 18:55
Feridun Fazıl Özsoy, Erzurum'da Kur'an ve Mevlid programıyla anıldı, dualar okundu.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, vefatının 40.gününde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif programı ile anıldı.

Bir süre önce vefat eden TGK Genel Başkan Vekili Feridun Fazıl Özsoy, Erzurum'da dualarla anıldı. Lala Mustafa Paşa Camii'nde düzenlenen program öncesinde Prof.Dr. Mustafa Ağırman, İlim ve Hikmet Dersleri kapsamında bir sohbette bulundu. Öğlen namazının ardından da merhum Özsoy için Lala Paşa Camii İmam Hatipleri Musa Dağ ve Ali Turhan ile müezzin kayyımlar Muhammet Özcan ile İlhan Çelik Kur'an-ı Kerim'den sureler, Mevlid-i Şerif'ten bölümler ve ilahiler okudu. İmam Hatip Ali Turhan program sonunda okunan hatimlerin duasıyla birlikte, ebediyete irtihal eden merhum Özsoy ve tüm merhumlar için niyazda bulundu.

Programa Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Sekreteri Ergun Ata, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı İrfan Tarakçıoğlu, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, DAGC Yönetim Kurulu üyeleri, Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nusret Burak Özsoy, Atatürk ve Erzurum Teknik üniversitelerinden akademisyenler, Özsoy ailesi ve yakınları, TRT çalışanları ve gazeteciler ile vatandaşlar katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

