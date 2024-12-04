Fermuar Sistemiyle Yol Verildi - Son Dakika
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Yerel

Fermuar Sistemiyle Yol Verildi

Fermuar Sistemiyle Yol Verildi

Samsun'da sürücüler, ambulansa fermuar sistemi ile yol vererek acil hizmeti destekledi.

04.12.2024 15:26
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Samsun'da sürücüler, 112 ambulansına fermuar sistemi ile yol verdi.

Ambulans, itfaiye, yangın söndürme araçları gibi resmi araçlar, trafikte geçiş üstünlüğüne sahip. Bu araçlar, emniyet şeridinin olmadığı yollarda vakaya yetişmeye çalışırken ya da vakayı yetiştirmeye çalışırken trafikte sıkışabiliyor. "Fermuar sistemi" denilen uygulamada sürücüler araçlarını sağ ve sola yaklaştırırken, ortadan açılan koridordan da ambulans gibi araçlar geçebiliyor.

"Ambulanslarımıza fermuar sistemiyle yol veren tüm sürücülerimize teşekkür ederiz"

Fermuar sisteminin bir örneği de Samsun'da meydana geldi. Samsun Sağlık İl Müdürlüğü ambulansa fermuar sistemi ile yol veren sürücülerin görüntüsünü paylaştı. "Fermuar sistemi hayat kurtarır" başlığıyla paylaşılan görüntülerde, "Bu sistem ile ambulans hedefine hızlı ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar hızla tedavi edilir. Acil hastaların hayatta kalma ihtimali yüzde 40 oranında artar. Ambulanslarımıza fermuar sistemiyle yol veren tüm sürücülerimize teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güvenlik, samsun, Sağlık, trafik, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fermuar Sistemiyle Yol Verildi - Son Dakika

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