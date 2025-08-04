Festivalde en güzel kuzu ve buzağı seçildi

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesine bağlı Baraklı köyünde bu yıl ikincisi düzenlenen Buğday ve Dayanışma Festivali geniş bir katılımla gerçekleştirilirken, festivalde en güzel kuzu ve buzağılarda seçildi.

Baraklı köyünde geleneksel hale getirilen 2. Dayanışma ve Buğday Festivali, bölge halkının yanı sıra birçok protokol üyesi ve misafiri bir araya getirdi. Etkinliğe; Evciler Kaymakamı Sümeyye Senanur Aykaç, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Siper, MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Ahmet Kahveci, MHP Denizli İl Başkan Yardımcısı İsmail Cirit, il genel meclis üyeleri, belediye başkanları, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalde kahraman şehitlerde anıldı

Festival, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Özellikle orman yangınlarıyla mücadele ederken hayatını kaybeden kahraman şehitler anıldı, duygu dolu anlar yaşandı.

Baraklı Köyü Muhtarı Emrah Koç'un açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, protokol üyeleri de kısa konuşmalar yaptı. Evciler Kaymakamı Sümeyye Senanur Aykaç yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, festivalin köy halkı için taşıdığı sosyal ve kültürel değere dikkat çekti.

Halk oyunları gösterisi büyük ilgi gördü

Festivalin ana sponsorlarından olan ve geçmiş dönem Dinar Belediye Başkanlığı yapmış olan iş insanı Saffet Acar'a katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Plaketi, Evciler Kaymakamı Sümeyye Senanur Aykaç sundu.

Baraklı köyünün kültürel zenginliğini ve tarımsal mirasını yaşatmayı amaçlayan buğday festivali, halk oyunları gösterileri, yerel ürünlerin tanıtımı ve çeşitli ikramlarla devam etti.

Festivalin sonunda ise bölgenin en iyi kuzu ve buzağısı seçildi. - AFYONKARAHİSAR