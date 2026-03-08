Fethiye\'de Kadınlar, günlerini oynayarak kutladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Beşkaza Meydanında düzenlenen etkinliklerde delbekçi kadınların türküleri eşliğinde bol bol oynayan kadınlar, güzel bir gün geçirdi.

Havanın güneşli ve güzel olması nedeniyle bir araya gelen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen çelenk sunma töreninde Atatürk Anıtına üzerinde 'Fethiye Kadınları' yazılı çelenk sundu. Kadınlar belediye kent orkestrası eşliğinde saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından sivil toplum kuruluşları adına kadın başkanlar, günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar gerçekleştirip, kadın sorunlarının çözülüp, özellikle kadına şiddetin önlenmesini istedi. Daha sonra Fethiye'nin unutulmaya yüz tutan sesi 'Delbek' kültürünü yaşatan Türkan Abacı ve öğrencileri, 'Sarıca'da Buğday' kadın oyunu türküsünü çalarken kadınlar da doyasıya eğlendi. Birbirinden güzel yöre türkülerini Türkan Abacı, delbek eşliğinde seslendirirken etkinliğe katılan kadınlar meydanda bol bol oynayıp 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. - MUĞLA