Fethiye'de 'Arabasız Gün' Bisiklet Etkinliği Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Fethiye'de 'Arabasız Gün' Bisiklet Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

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Fethiye'de düzenlenen 'Arabasız Gün' bisiklet etkinliği, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte bisiklet turu, çevre bilgilendirmeleri ve çeşitli aktivitelerle yaklaşık 200 kişi katıldı.

22.09.2024 17:15  Güncelleme: 17:20
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Fethiye'de 'Arabasız Gün' bisiklet etkinliği ilgi gördü

MUĞLA - Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmek ve çevre dostu ulaşım alışkanlıklarının yaygınlaştırılması için hafta boyunca gerçekleştirilen etkinlikler, sahil bandında düzenlenen bisiklet turu ile sona erdi.

Sürdürülebilir kentsel ulaşımı teşvik etmenin yanı sıra sağlıklı yaşam konularında farkındalık oluşturmaya yönelik organizasyon olan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri Fethiye'de hafta boyunca devam etti. Haftanın son etkinliği olan sahil bandındaki bisiklet turu oldu. Beşkaza Meydanı'na kadar süren bisiklet sürme etkinliğinde, Cahit Gündüz Caddesi trafiğe kapatıldı. Beşkaza Meydanı'nda ücretsiz kahve dağıtımı, bisiklet tamiri, DJ performans, tahta ayak şovu ve çevre bilgilendirmeleri yapıldı. Etkinliğe yaklaşık 200 kişi katılım gösterirken, en çok dikkat çeken katılımcı ise İngiliz vatandaşı olan 3 yaşındaki Sonny Stone oldu.

"Grup olarak bisiklet sürmeyi ilk defa deneyimledim"

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Zeynep Çalışkan; " Ankara'dan Fethiye'ye yeni taşındım. Küçükken bisikletim olmadı. Fethiye'de bisiklet yollarını görünce imrendim. Kendime 60 yaş hediyesi bisiklet aldım. Artık bisikletli biriyim. Bu etkinlikte beni çok heyecanlandırdı. Grup olarak bisiklet sürmeyi ilk defa deneyimledim. Çok mutluyum" diye konuştu.

"Bisiklet şenliğini çok sevdim"

Gazi Ortaokulu'na giden 11 yaşındaki Betül Mina Yıldız ise "Avrupa Hareketlilik Haftası'nda yapılan bisiklet şenliğini çok sevdim. Bende bisikletimle gelerek, etkinlikte bisiklet sürdüm. Böyle etkinlikleri çok faydalı buluyorum ve belediyeye teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Fethiye\'de \'Arabasız Gün\' Bisiklet Etkinliği Yoğun İlgi Gördü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fethiye'de 'Arabasız Gün' Bisiklet Etkinliği Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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