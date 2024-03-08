Fethiye\'de Evli 2 Çocuk Annesi Nihal Küçük, Dolmuş Şoförlüğüne Başladı

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Fethiye'de evli 2 çocuk annesi 37 yaşındaki Nihal Küçük evine maddi destek için dolmuş şoförlüğüne başladı. Yaklaşık 1 yıldır Fethiye Yenievler Çalıca hattında dolmuş şoförlüğü yapan Nihal Küçük; 'Kadınlar olarak başaramayacağımız iş yok. Seracılığı bırakınca minibüs aldım. Şoföre vermek istemedik. Direksiyona geçtim. Fethiye'nin şoför Nihal ablası oldum' dedi.

Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde yaşayan evli 2 çocuk annesi Nihal Küçük, seracılığı bırakıp minibüs satın alarak dolmuşçuluğa başladı. Fethiye, Yenievler Çalıca hattında günde 4 seferde yaklaşık 80 kilometre direksiyon sallayan Nihal Küçük, E sınıfı ehliyeti ile 48 BB 3180 plakalı minibüsü ile sabahtan akşama kadar yolcu taşıyor. Fethiye'deki hatlarda tek kadın dolmuş sürücüsü olarak dikkat çeken Nihal Küçük'ün baba mesleği de olan dolmuş sürücülüğüne başlamasına eşi Şerif Ali Küçük'ün etkisinin olduğu belirtildi.

Babasının yıllarca dolmuş şoförlüğü yaptığını anlatan, ağabeyi ve eşinin de bu mesleği sürdürdüğünü kaydeden Nihal Küçük; 'Eşim dolmuşçuluk mesleğini yapıyordu. Kendimde seracılık yapıyordum. Seracılığı bıraktım. Dolmuş almaya karar verdik. Kooperatiften destek alarak minibüs aldık, ikinci dolmuşu alınca şoföre vermek istemedik. Kendi şoförlüğüme güvendiğim için kendim sürmek istedim. Bu kararı vermemde annem babam, eşim ve arkadaşlarımın etkisi oldu. Yaparsın diye destek oldular. Kooperatifin yönetimine ilettik. Başkanımız Ali Balcı ve üyelerde destek olunca bir yıldır bu mesleği sürdürüyorum. Erkek işi dedikleri bu şoförlüğü kadın olarak en iyi şekilde yaptığıma inanıyorum. Kadınların başaramayacağı bir iş yoktur' dedi.

Fethiye'nin trafik sorununun çözümlenmesini isteyen Nihal Küçük, sürücülerden dolmuş duraklarına park etmemelerini isteyip tüm kadınların gününü kutladı.

Aynı hatta dolmuşçuluk yapan eşi Şerif Ali Küçük ise 'Bir minibüs daha almak isteyince kendin sürebilirsin dedim. Direksiyon başına geçti. Maşallah güzelde oldu' dedi.

28 Nolu Yenievler-Çalıca Kooperatif Başkanı Ali Balcı da 'Tek kadın şoförümüz var. Bize geçen yıl katıldı. Kadının elinin değdiği her yer daha intizamlı daha düzgün daha hoşgörülü olur. Dolmuş esnafımıza da düzgünlük geldi. Herkes konuşmalarına hareketlerine çalışmalarına daha da özen gösteriyor. Nihal şoför kaptan bize artı kattı. Ehliyet, yeterli belgesi olan kadın şoförlerimizi kooperatifimizde çalışma arkadaşı olmaya davet ediyorum. Kapımız onlara sonuna kadar açık. Kadınlarımızın gününü kutluyorum 'şeklinde konuştu. - MUĞLA