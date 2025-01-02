Fethiye'de İş Arkadaşı Bıçaklanarak Öldürüldü

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Fethiye'de iş arkadaşını yatağında öldürdü

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 21 yaşındaki Afgan uyruklu Muhammed Emir Mirzai, iş arkadaşı tarafından yatağında bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Foça Mahallesi 967 sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde çalışan Afgan uyruklu Muhammed Emir Mirzai, saat 02.00 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle 24 yaşındaki iş arkadaşı S.S. isimli kişi tarafından yatağında uyurken bıçaklandı. Evden yükselen sesleri duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mirzai'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İş arkadaşını bıçaklayıp öldüren S.S. olay yerinden kaçarken polis ekipleri kısa sürede şüpheliyi yakaladı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.