Fethiye\'de \'Keçehane Atölyesi\' Açıldı

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Fethiye'de "Keçehane Atölyesi" kapılarını açtı

MUĞLA - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında hayata geçirilen "Gelecek Turizmde" programı kapsamında destek almaya hak kazanan İncirköy Keçehanesi Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde açıldı.

Likya Fethiye Kadın Girişimi, Üretim, İşletme ve Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle yürütülen proje, yerel kültürü bölgedeki kadınların el emeğiyle canlandırmayı ve kadın istihdamını desteklemeyi hedefliyor.

Açılışı yapılan keçehanede yün yıkama, yün tarama, yün eğirme, doğal kök boyalarla yün boyama, masa üstü dokuma tezgahlarında dokuma işlemi gerçekleştirilecek. Kadınların el emeğiyle üretilen ürünler, hem bölgenin kültürel mirasını yaşatacak, hem de ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak. İncirköy Keçehanesi, bölgedeki kadınlar için bir üretim ve dayanışma merkezi olarak faaliyetlerini sürdürecek.

Açılış programında; Özel bir şirketin Kurumsal İletişim, İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Direktörü Selda Susal Saatçi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye İletişim Uzmanı Deniz Tapan proje hakkında katılımcılara bilgilendirme yaptılar.

"Uluslararası 20 proje arasına girdik"

Açılış programında konuşan Likya Fethiye Kadın Girişimi, Üretim, İşletme ve Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca, "Uluslararası 20 proje arasına girmiş bulunuyoruz. Bizler Yörük kültürüne sahip insanlarız. "Keçi ve koyundan gelen şifa" olarak projemizi adlandırdık. Keçihane ve dastarhane birleşimini oluşturduk. Yörüklerin en önemli zenaatı keçedir. Geniş bir kullanım alanına sahiptir ve çevre dostudur. Bugün burada bulunmak çok güzel. Keçehane'mizin açılışını hep birlikte gerçekleştirdik" dedi.

İncirköy Mahalle Muhtarı Ersoy Özdemir, "Köyüm adına çok mutluyum. Kadınlara yeni bir iş sahası sağlandı. Dastar, keçehane çok önemli projeler. Bu projeler için destek verenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli ise " Geleneksel ürünlerin tekrar üretilmesi için yapılan çalışmaları destekliyoruz. Keçehane açılışı ile geleneksel ürünümüzü tekrar üretime geçireceğiz" şeklinde konuştu.