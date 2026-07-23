Fethiye'de Orman Yangınına Gönüllü Destek - Son Dakika
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Fethiye'de Orman Yangınına Gönüllü Destek

Fethiye\'de Orman Yangınına Gönüllü Destek
23.07.2026 14:50
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Göcek'teki yangına Muğla'dan 24 gönüllü ekip, söndürme çalışmalarına katılarak destek verdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına destek için görevlendirilen Muğla MAG AME ekipleri, Datça'nın da aralarında bulunduğu 4 temsilcilikten 24 gönüllü personelle söndürme çalışmalarına katıldı.

Göcek Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına destek amacıyla görevlendirilen Muğla MAG AME ekipleri, söndürme çalışmalarına katkı sağladı. Yangının başlamasının ardından İl Afet ve Acil Müdahale Planı kapsamında Kriz Koordinasyon Merkezi'nin yönetimi toplanarak planlı bir şekilde söndürme çalışmaları başlatıldı. Birçok gönüllü vatandaş ve STK'ların da destek verdiği çalışmalarda AFAD görevlendirmesiyle bölgeye sevk edilen Muğla MAG AME ekipleri de yer aldı. Datça, Marmaris, Menteşe ve Fethiye temsilciliklerinden toplam 24 gönüllü personelden oluşan ekip, 22 Temmuz saat 14.30 itibarıyla Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda kendilerine verilen görev sahasında çalışmalara başladı. Yangınla mücadele çalışmalarına ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde destek veren gönüllü ekipler, sahadaki görevlerini tamamlamalarının ardından 23 Temmuz saat 03.00 itibarıyla güvenli şekilde yerleşkelerine döndü. Muğla MAG AME'den yapılan açıklamada, afet ve acil durumlarda kamu kurumlarının koordinasyonunda görev almaya ve ihtiyaç duyulan her an sahada olmaya devam edecekleri belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fethiye'de Orman Yangınına Gönüllü Destek - Son Dakika

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