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Fethiye'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü çocuk öldü

Olay yerine gelen babanın feryadı yürek dağladı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Asım Bulut Ertürk hayatını kaybederken, olay yerine gelen babasının feryatları yürek dağladı.

Kaza, Fethiye ilçesi Patlangıç Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Asım Bulut Ertürk idaresindeki 48 ALF 357 plakalı motosiklet, S.Y. yönetimindeki 34 KLG 784 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü genç yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, Ertürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Ertürk'ün cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Babanın feryadı yürek dağladı

Oğlunun ölüm haberini alan ve olay yerine gelen Ertürk'ün ailesi, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olay yerinde sinir krizi geçiren baba Ertürk'ün feryatları ise yürek dağlarken, polis ekipleri ve yakınları tarafından zor sakinleştirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.