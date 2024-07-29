Fethiye'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü çocuk öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Fethiye'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü çocuk öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Asım Bulut Ertürk hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen baba ise feryatlarıyla yürekleri dağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.07.2024 23:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü çocuk öldü

Olay yerine gelen babanın feryadı yürek dağladı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Asım Bulut Ertürk hayatını kaybederken, olay yerine gelen babasının feryatları yürek dağladı.

Kaza, Fethiye ilçesi Patlangıç Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Asım Bulut Ertürk idaresindeki 48 ALF 357 plakalı motosiklet, S.Y. yönetimindeki 34 KLG 784 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü genç yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, Ertürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Ertürk'ün cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Babanın feryadı yürek dağladı

Oğlunun ölüm haberini alan ve olay yerine gelen Ertürk'ün ailesi, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olay yerinde sinir krizi geçiren baba Ertürk'ün feryatları ise yürek dağlarken, polis ekipleri ve yakınları tarafından zor sakinleştirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Fethiye, trafik, Muğla, Çocuk, Baba, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fethiye'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü çocuk öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:30 İsrail Dışişleri Bakanı Katz’dan skandal çağrı: Türkiye’yi NATO’dan çıkarın İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan skandal çağrı: Türkiye'yi NATO'dan çıkarın
21:57 İngiltere’deki bıçaklı saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti İngiltere'deki bıçaklı saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti
21:39 Van’da DEM Parti’nin önü karıştı Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var Van'da DEM Parti'nin önü karıştı! Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var
20:23 Orta Doğu’da savaş çanları Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail askeri üslerini peş peşe vurdu Orta Doğu'da savaş çanları! Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail askeri üslerini peş peşe vurdu
19:47 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş
20:20 Cinayetle biten Atatürk’e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı Cinayetle biten Atatürk'e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı
19:32 Anket sonuçları belli oldu İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları Anket sonuçları belli oldu! İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları
19:16 Muğla’da kadın sığınma evi talebinde bulunan kadın PKKKCK üyesi çıktı Muğla'da kadın sığınma evi talebinde bulunan kadın PKK/KCK üyesi çıktı
18:26 CHP’li Tan’a AK Partili Çelik’ten sert tepki: Mavi Vatan’ın omurgasına saldırılan bir konuşma CHP'li Tan'a AK Partili Çelik'ten sert tepki: Mavi Vatan'ın omurgasına saldırılan bir konuşma
18:09 Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazandı Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı
17:18 Görüntüler İstanbul’dan Krikolu trafik magandasına uçan kafa attı Görüntüler İstanbul'dan! Krikolu trafik magandasına uçan kafa attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 00:13:25. #1.11#
SON DAKİKA: Fethiye'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü çocuk öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement