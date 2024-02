Fethiye\'de Temizlik İşleri Müdürlüğünde Görevli Kadın Şoför

Yerel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli evli 2 çocuk annesi Canan Demirel, zemin süpürme aracında hem şoförlük yapıyor, hem de Fethiye caddelerinde süpürme ve yıkama işlemini gerçekleştiriyor.

Sabah erken saatlerde direksiyon başına geçerek Kaymakamlık ve Belediye çevresinin yanı sıra Paspatur Çarşısı, Dispanser Caddesi ve sokakları ile, bisiklet yollarının süpürme ve yıkama işlemlerini yapan 41 yaşındaki Canan Demirel, daha sonra Çalış Plajı çevresinde süpürme işlemlerini tamamlayıp, plaj çevresindeki terasları da yıkayarak, her gün 8 saat yaklaşık 25 kilometre direksiyon sallıyor.

Fethiye cadde ve sokaklarında yaptığı temizlik çalışmalarında esnaf ve vatandaşların ilgi ile izlediği Canan Demirel, yaklaşık bir buçuk yıldan bu yana zemin süpürme aracının şoförlüğünü de yaptığını, severek yaptığı bu işin yanı sıra "kamyon ve tır da verseler, onu da sürerim. Çünkü işimi çok seviyorum. Fethiye'nin tertemiz olması bir kadın olarak beni çok mutlu ediyor" dedi.

"Kadın olduğum için zorlukla karşılaşmadım"

Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Canan Demirel "3 yıldır Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışıyorum. Son bir buçuk yıldır da şoförlük yapıyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren şehir merkezinde sokak ve caddelerde başlıyorum. Çalış Plajı ve çevrede yine araçla temizlik işini yaptıktan sonra teras yıkama işlerine de zemin süpürme aracıyla yapıyorum. Bu işi erkek veya kadın yapar yapmaz diyemem, sadece işini seven herkes bu işi yapar. Yeter ki işinizi sevin. İşini seven kişi kamyonda, tır da sürer. Ben işimi severek yapıyorum. Elimden geldiğince tüm özverimle bu işi yapıyorum. Ekip olarak Fethiye'de en iyisini yapıyoruz. Kadın olduğum için bu işin hiçbir zorluğu ile karşılaşmadım. Tam aksine kadın olduğum için vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler aldım. Zamanında gitmediğim noktalarda esnaflar ve vatandaşlar beni merak ediyor. Arayıp nerdesin diyorlar. İlerleyen yıllarda kamyon ve tırda kullanmak istiyorum. Evli ve 2 çocuğum var. Çocuklarımın eğitimi için çalışmak zorundayım. Aile bütçemize katkıda bulunuyorum. Bütün kadınlar her mesleği yapabilirler. Yeter ki istesinler" dedi. - MUĞLA