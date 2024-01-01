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Fethiye'de Yardım Etkinliği: Kostümlü Denize Giriş - Son Dakika
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Fethiye'de Yardım Etkinliği: Kostümlü Denize Giriş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Çalış Children Charity (Çalış Çocuk Derneği) öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, yardıma muhtaç çocuklar ve sokak hayvanları için bir grup, farklı kostümlerle denize girdi. İngiliz uyruklu vatandaşların da yer aldığı etkinlikte, toplanan paralar çocuklara eğitim ve sağlık yardımı için kullanıldı.

Fethiye\'de Yardım Etkinliği: Kostümlü Denize Giriş
01.01.2024 - 18:55,
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup, yardıma muhtaç çocuklar ve sokak hayvanları için değişik kostümlerle denize girdi.

Çalış Children Charirty (Çalış Çocuk Derneği) öncülüğünde düzenlenen etkinlikte aralarında yerleşik yabancıların da bulunduğu grup Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nda bir araya geldi. Hazırladıkları farklı kostümleri giyen büyük bir bölümü İngiliz uyruklu vatandaşlar geri sayımın ardından denize girdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte bir süre Ufo, karides, Vikinkler ve diğer değişik kostümlerle yüzen grubu çok sayıda kişi cep telefonları ile görüntüledi. Dernek dönem Başkanı Ann Pavıer gazetecilere yaptığı açıklamada derneğin 15 yıldır faaliyet gösterdiğini söyledi.

Yapılan etkinlikte toplanan paraların çocuklara eğitim ve sağlık yardımı için kullanıldığını aktaran Ann Pavıer "Bu etkinlik her yeni yılın başında yapılıyor. Tüm yardım derneklerinin davet ediyoruz ve sponsorlar ile etkinliği düzenliyoruz. 12 yıldan bu yana gerçekleştiriyoruz. Çeşitli Kostümler ile denize giriyorlar. Hemde güzel bir yılbaşı etkinliği düzenliyoruz. Bu yıl da etkinlik yoğun bir ilgi gördü" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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