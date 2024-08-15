Fethiye\'deki Trafik Kazası Davasında Tutukluluk Kararı Devam Ediyor

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 29 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen ve 15 yaşındaki gencin ölümüne neden olan trafik kazası olayının ilk duruşması yapılırken, otomobil sürücüsünün tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Patlangıç Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi üzerinde 29 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü 15 yaşındaki Asım Bulut Ertürk hayatını kaybetmişti. Ölüme sebebiyet veren araç kullanıcısı Selçuk Y. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayla ilgili duruşmanın birinci celsesi Fethiye Adliyesi'nde görülürken, Selçuk Y.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Fethiye 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Ertürk ailesi, yakınları ve avukatlar hazır bulundu. Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Cezaevi'nde olan tutuklu Selçuk Y. davaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığı ve bu ülke vatandaşı olduğu da öğrenilen Selçuk Y., yol üzerinde bulunan çalılıklar nedeniyle yolu tam olarak göremediğini belirtti. Telefonunun yurtdışı kayıtlı olduğu için çevredeki vatandaşlardan ambulans ve polisi araması hususunda yardım istediğini de kaydeden selçuk Y., olay nedeniyle çok üzgün olduğunu ifade ederek ve beraatını talep etti.

Müşteki avukatlarının sorularını da yanıtlandıran Selçuk Y., kırmızı ışık ihlali yapmadığını ayrıca eşinin de İstanbul Halkalı'da ailesinin yanında olduğunu anlattı. Okunan ifadesinin doğru olduğunu ve aynen tekrar ettiğini beyan eden Selçuk Y., "Benzin istasyonundan yakıt almıştım. Kaza anında kızım yan koltukta, eşim de arka koltukta oturuyordu. Ben çevreyi kontrol ettim. Motorlu kurye de görmedim" şeklinde ifadeler kullandı. Kazada hayatını kaybeden Asım Bulut Ertürk'ün annesi Funda Tanış ile babası Umut Ertürk, sanık Selçuk Y.'nın tutukluluğunun devamını talep etti. Duruşmada tutuklu sanık Selçuk Y.'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, dava 12 Eylül 2024 tarihi saat 14.30'a ertelendi.

Müşteki Umut Ertürk-Funda Tanış vekillerinden Avukat Aydın Tilkici yaptığı açıklamada, "29 Temmuz 2024'te olan kaza ile ilgili rahmetli Asım Bulut Ertürk'ün duruşmasına katıldık. 15 gün içerisinde hem ihtarname hazırlandı hem de duruşma günü verildi mahkemece. Bizim ilgili taleplerimiz oldu… Keşif talebimiz, kaza tutanağı ve raporlar için itirazlarımızdan bahsettik. Sanık müdafi hem itirazlarını belirttiler hem de tahliye talebinde bulundular. 15 günlük süreç için tahliye talebi bizce de makul bir talep değildir, olmaması gerekiyor ki mahkeme de bu yönde karar verdi ve maalesef bizim keşif talebimizi reddetti. Duruşma da 12 Eylül 2024'e bırakıldı. İnşallah hak yerini bulacak. Mahkeme ne karar verir bilemiyoruz ama bu aşamada kamu vicdanı adına tutukluluk halinin devamı kararı, hem bizim vicdanımızı hem de kamu vicdanını rahatlattı. Tabi ki karar yine mahkeme heyetinin inisiyatifinde, ilerleyen süreçte göreceğiz" dedi. - MUĞLA